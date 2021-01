Tigres: Diente López sigue dando positivo a Covid-19 y se pierde el Mundial de Clubes

El atacante Nicolás 'Diente' López no alcanzó a recuperarse y tras la prueba de PCR que se le realizó este miércoles, el resultado de esta arrojó nuevamente positivo a Covid 19, por lo que no podrá viajar a Qatar para disputar el Mundial de Clubes con Tigres UANL, al que accedieron tras ganar la Liga de Campeones de la Concacaf.

Tal y como lo estipula el protocolo de la FIFA, los equipos participantes en el Mundial de Clubes deben realizarle a todo su plantel dos pruebas PCR.

La primera de ellas fue el pasado 20 de enero, en donde el 'Diente' López salió positivo. El ariete uruguayo recibió la notificación acerca de su resultado positivo, por lo que fue aislado del plantel con la ligera esperanza de que en este último test realizado previo al viaje a Qatar pudiese favorecerle, pero volvió a dar positivo por coronavirus.

Ante esta situación, el club felino informó mediante un comunicado que tanto Nicolás López, como un miembro del cuerpo técnico fueron aislados y no viajarán para disputar la competencia internacional.

López no ha visto actividad en Tigres en lo que va del año, siendo la Final de la Concachampions contra LAFC la última vez que se pudo ver al charrúa en campo. Y en lo que va de la Liga MX, en la primera jornada no fue convocado por el entrenador Ricardo Ferretti; en la segunda fecha no pudo ver minutos ante el Santos Laguna por una lesión en el tobillo y en la tercera fecha fue separado del club tras salir positivo en la prueba PCR.

Los dirigidos por el 'Tuca' Ferretti viajarán este viernes a Doha, capital de Qatar, donde comenzarán su concentración de cara a su primer duelo ante el conjunto coreano Ulsan Hyundai, este partido se disputará el próximo 4 de febrero.

