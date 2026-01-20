Manchester City cayó ante el Bodo/Glimt en Champions y complica su clasificación

Este martes, en el regreso de la UEFA Champions League, el Manchester City visitó Noruega para enfrentarse al Bodo/Glimt, equipo que no había ganado un solo partido en su debut en la competición europea.

Los dirigidos por Pep Guardiola, que buscaban triunfar para asegurar su clasificación a los Octavos de Final, se enfrentaron a un clima hostil y a un césped complicado que, aunado a las lesiones, le terminaron pasando factura a los ciudadanos.

Bodo/Glimt venció al Manchester City en la Champions League | AP

El equipo noruego fue el primero en abrir el marcador, al minuto 22 del encuentro Kasper Høgh venció a Donnarumma en una jugada donde el arquero italiano se equivoca a la hora y salir y le dejó abierto el arco al equipo de Noruega.

Dos minutos después, Høgh volvió a sorprender al cuadro inglés y marcó su doblete a los 24 de tiempo corrido, sentenciando el partido en el primer tiempo.

Ya en la segunda mitad, el cuadro del City se volcó hacia el arco del Glimt, aunque dejó espacios, mismos que fueron aprovechados por los noruegos, después de un error en la salida de Rodri.

Jens Petter Hauge recibió el balón, se quitó un par de rivales y sacó un disparo potente, angulado, que dejó sin oportunidad a Donnarumma.

Apenas 120 segundos después del tercer gol del Bodo, Ryan Cherki descontó el marcador para los ciudadanos, aunque fue insuficiente para remontar el marcador adverso.

Con este resultado, el Bodo/Glimt se mete a la pelea por acceder a la ronda de Playoffs en la UEFA Champions League.