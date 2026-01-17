Real Madrid vs Levante EN VIVO LaLiga Jornada 20

El Santiago Bernabéu se prepara para recibir un partido con realidades muy distintas pero necesidades urgentes. La fecha 20 de LaLiga 2025/26 pondrá frente a frente a dos equipos que llegan golpeados, aunque por motivos muy diferentes, en un tramo del calendario donde ya no hay margen para distracciones.

El conjunto local afronta el compromiso con la presión de no perder terreno en la lucha por el campeonato. La reciente caída en un duelo de alto impacto dejó secuelas anímicas y encendió el debate entre aficionados y analistas, que exigen una respuesta inmediata en el torneo doméstico.

La visita, en cambio, llega con la urgencia marcada por la tabla. Instalado en la parte baja y comprometido con el descenso, cada punto es oro para un equipo que ha mostrado entrega, pero también limitaciones, a lo largo de la temporada.

El Bernabéu, entre la revancha y la supervivencia

El duelo de es será clave para los Merengues, que necesitan ganar para dejar atrás la derrota 3-2 ante el Barcelona en la Final de la Supercopa de España disputada en Yeda y reenfocar su objetivo principal: pelear el título de Liga hasta el final.

Del otro lado, las Granotas llegan tras un empate 1-1 frente al Espanyol en el Ciutat de València, un resultado que sumó, pero no alcanzó para salir del penúltimo puesto. El desafío en Madrid representa una oportunidad para dar un golpe inesperado y empezar a recortar distancia con sus rivales directos.