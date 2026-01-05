Xavi en la órbita del Manchester United; aunque Oliver Glasner es el favorito

Un terremoto sacudió al Manchester United con la salida de Ruben Amorim del banquillo, más por presión que por necesidad del club. Sin embargo, pese a su actualidad y sus últimos años, la lista de posibles sustitutos para los Red Devils comenzó desde antes del adiós del luso, con varios nombres destacados entre los favoritos, como el caso de Xavi Hernández.

Los candidatos, según The Telegraph, están encabezados por Oliver Glasner, entrenador del Crystal Palace, aunque los demás nombres son: Enzo Maresca, Gareth Southgate, Marco Silva, Michael Carrick, Roberto De Zerbi, Kieran McKenna, Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Eddie Howe y Thomas Tuchel, además del propio Xavi.

Salió del club | AP

No es el primer acercamiento entre Xavi y los Red Devils

Un sinfín de entrenadores han pasado por el Teatro de los Sueños desde la salida de Sir Alex Ferguson, aunque un común denominador ha sido Xavi Hernández. El exentrenador del Barcelona dejó su cargo en 2024, fecha en la que también fue considerado como posible técnico del Manchester United.

El baluarte catalán estuvo en la órbita del cuadro de Mánchester desde octubre pasado, cuando se pensó que el tiempo de Ruben Amorim había terminado. Sin embargo, el luso continuó por unos meses más en los Red Devils y la vuelta a los banquillos de Xavi se desvaneció.

En la órbita | AP

¿Quién es Oliver Glasner?

Oliver Glasner, entrenador austríaco de 51 años, actualmente dirige al Crystal Palace, equipo con el que logró uno de los más grandes hitos del balompié inglés moderno. El equipo del sur de Londres logró ganar una FA Cup y una Supercopa de Inglaterra en la temporada pasada, ambos títulos ante el Manchester City.

El también exjugador logró hacer una de las hazañas más grandes con el modesto equipo londinense, recordando la grandeza del futbol y su lado más puro. Sin embargo, la presente campaña de Premier League no ha sido del todo grata, por lo que un cambio de aires sería lo más viable.

Después de Glasner, el segundo favorito es Enzo Maresca, quien fue destituido de su cargo del Chelsea después de unos supuestos problemas con la directiva. El italiano logró ganar el pasado Mundial de Clubes con el Orgullo de Londres, aunque diversos factores pudieron más que lo deportivo.

Oliver Glasner, principal candidato | AP