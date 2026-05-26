A 16 días del Mundial: El 'Entrenamiento Acuático', el extenuante viaje de la Selección Mexicana para el Mundial Uruguay 1930

La historia de la Selección de México en la Copa del Mundo no tiene grandes logros, aunque sí ha estado llena de peculiares capítulos. Como uno de los invitados habituales al torneo de la FIFA, el Tri tiene una larga trayectoria en el certamen de verano, con anécdotas tan graciosas como extrañas, que le dan un toque especial a la historia del balompié azteca.

Uno de los momentos más curiosos fue precisamente en el primer mundial de la historia, Uruguay 1930, en la cual México fue una de las primeras 13 selecciones participantes. Sin embargo, no fue un debut mundialista sencillo para el Tri, que realizó un extenuante viaje de casi un mes para llegar hasta territorio charrúa.

Selección Mexicana en la Copa del Mundo Uruguay 1930 | MEXSPORT

México viajó 28 días en barco para el Mundial 1930

Actualmente resulta absurdo imaginar que una selección necesite más de un par de semanas previo a su debut mundialista. Tan solo para la edición de este año, Norteamérica 2026, a poco más de dos semanas apenas se están confirmando las listas finales de las 48 selecciones participantes, que empezarán a concentrar a partir de la próxima semana en las sedes de entrenamiento que eligieron.

No obstante, en aquella primera edición del torneo, hace casi cien años, era más complejo ya que no había vuelos de múltiples plazas como los conocemos actualmente y la aviación atravesaba un lento progreso. Por ello, México debió trasladarse a Uruguay en barco, el cual zarpó el 2 de junio de 1930 desde Veracruz rumbo a La Habana, de donde viajó a Nueva York para comprar balones; incluso disputó un amistoso.

De la Gran Manzana salieron en compañía de Estados Unidos, en una travesía que duró 26 días más. Aunque las selecciones realizaron ejercicios de calistenia y cardio, tocaron pocas veces el balón por el riesgo de que cayera por la borda. De hecho amarraron uno al poste y brincaban para cabecearlo o alcanzarlo con el pie.

Llegaron a Río de Janeiro a pocos días de su debut mundialista y tuvieron un par de prácticas en Botafogo antes de trasladarse a Montevideo, donde se hospedaron en Villa Lezica. Finalmente, México debutó el 13 de julio contra la Selección de Francia, la cual se impuso 4-1 en el Estadio Pocitos.

Selección Mexicana en la Copa del Mundo Uruguay 1930 | MEXSPORT

¿Cómo le fue a México en el Mundial 1930?

En aquella ocasión, el Tri quedó ubicado en el Grupo A, con la ya mencionada Francia y las Selecciones de Chile y de Argentina. Tras la derrota 4-1 frente a los goles, con Juan Carreño Lara, como autor del único tanto de ese partido, México cayó por goleada 6-0 en la segunda fecha contra los andinos y cerró con un 6-3 frente a la Albiceleste en la última jornada.

Manuel Rosas Sánchez firmó un doblete en ese compromiso contra el combinado argentino, el segundo por la vía del penal, mientras que Roberto Gayón Márquez hizo el tercer gol. A pesar de que marcó más goles que Perú, Bélgica y Bolivia, que tampoco sumaron puntos, México finalizó en el fondo de la clasificación por la cantidad de anotaciones recibidas.