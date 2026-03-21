El sábado 21 de marzo llega con una cartelera cargada de actividad deportiva, donde el futbol y la NBA dominan la jornada. Desde temprano habrá acción en Europa, mientras que por la tarde y noche el protagonismo se traslada a la Liga MX. A continuación, te presentamos la Agenda Deportiva RÉCORD.

La jornada destaca por la variedad de competencias y partidos atractivos en diferentes horarios. Equipos importantes del futbol europeo, así como franquicias protagonistas del basquetbol, tendrán actividad en un día ideal para los aficionados.

Raphael Veiga celebrando su gol con América ante Mazatlán | MEXSPORT

En México, la Liga MX roba reflectores con varios encuentros clave que pueden influir en la tabla del Clausura 2026. Destacan partidos de alto perfil como Monterrey vs Chivas y el Clásico entre Pumas y América.

Por su parte, la NBA mantiene su intensidad con duelos atractivos que involucran a equipos como Lakers, Warriors y Heat, en una fase determinante de la temporada.

Bam Adebayo estableció una nueva marca en la NBA | AP

Partidos y horarios del sábado 21 de marzo

A continuación, la agenda deportiva completa organizada por competencias:

Premier League

Fulham vs Burnley – 09:00 horas – FOX Sports / FOX One

Serie A

AC Milan vs Torino – 11:00 horas – ESPN / Disney+

Liga MX

Atlas vs Querétaro – 17:00 horas – ViX Premium

Atlético de San Luis vs León – 19:00 horas – ESPN / Disney+ / ViX Premium

Monterrey vs Chivas – 19:05 horas – Canal 5 / TUDN / ViX Premium

Pumas vs América – 21:10 horas – Canal 5 / TUDN / ViX Premium

Agenda deportiva del sábado 21 de marzo de 2026 | RÉCORD

¿Qué partidos ver en la agenda deportiva de hoy?

El partido más atractivo del día en la Liga MX es el Pumas vs América, un Clásico Capitalino con realidades distintas. También resalta el Rayados vs Chivas, en el que el Rebaño Sagrado buscará mantener su liderato.

En Europa, el Milan vs Torino destaca como el encuentro más relevante de la Serie A, mientras que en Inglaterra, Fulham de Raúl Jiménez buscará imponer condiciones ante Burnley.

Por su parte, la NBA ofrece una cartelera interesante con equipos protagonistas. Los Lakers, Warriors y Heat saltan a la duela en partidos que pueden influir en sus aspiraciones dentro de la temporada.