Alfredo Del Mazo Maza impulsa movilidad con perspectiva de género

Para Alfredo Del Mazo Maza, especialista en urbanismo y movilidad, uno de los desafíos más urgentes de las metrópolis contemporáneas radica en entender que la movilidad es la "llave" que abre la puerta a derechos fundamentales: educación, salud y empleo formal.

Bajo esta premisa, el analista sostiene que integrar una visión de equidad no es solo un ideal ético, sino también una deuda técnica que requiere soluciones inmediatas.

La relevancia de este enfoque se sustenta en cifras contundentes de organismos internacionales.

Alfredo del Mazo | IMAGO7

Datos del Banco Mundial revelan que las mujeres realizan hasta un 13% más de viajes en transporte público que los hombres, bajo un patrón denominado "viaje en cadena" (múltiples paradas vinculadas a tareas de cuidado y abastecimiento), lo que contrasta con el trayecto pendular y lineal mayoritariamente masculino.

"La movilidad con perspectiva de género no es un concepto abstracto; es la capacidad de garantizar que una mujer pueda transitar por su ciudad sin miedo y con la certeza de que el sistema entiende y respeta sus tiempos de vida", afirma Alfredo Del Mazo Maza.

Modelos de éxito: De Viena a Barcelona

En su análisis, Del Mazo subraya que la infraestructura debe evolucionar conforme a los referentes globales de gender mainstreaming. Ciudades como Viena han logrado reducir la percepción de inseguridad mediante auditorías de iluminación y el rediseño de cruces peatonales con visibilidad de 360 grados. Por su parte, el modelo de "Supermanzanas" en Barcelona ha demostrado que al priorizar el espacio peatonal sobre el tráfico vehicular se incrementa la presencia de mujeres en el espacio público y se reducen significativamente las situaciones de acoso.

Hacia un urbanismo con empatía en América Latina

Asimismo, el especialista destaca proyectos como "Quito Segura" en Ecuador, que, en colaboración con ONU Mujeres, implementó cabinas de auxilio y sistemas de reporte en tiempo real. Para Alfredo Del Mazo Maza, estos elementos no solo benefician a las mujeres, sino que elevan el estándar de seguridad para toda la población, creando entornos urbanos más resilientes.