Alicia Cervantes: La historia que se escribe con 150 goles

En el deporte de élite, la estadística no miente, pero la narrativa a menudo sí. El insight de esta semana es contundente: en un mercado que a menudo confunde la fama con el liderazgo, Alicia Cervantes ha construido un imperio de credibilidad a base de goles y, sobre todo, de posturas firmes. Llegar a los 150 goles con una sola camiseta (Chivas) no es solo un récord; es una cátedra de cómo una atleta transforma su marca personal en un activo histórico e inamovible.

Más allá de su rol como delantera, Licha se ha consolidado como un ícono cultural. Su trayectoria evidencia que las atletas actuales redefinen el éxito más allá de los trofeos obtenidos. Al analizar los números fríos para dar dimensión al mito, resalta una efectividad letal desde su llegada al Rebaño en el Apertura 2020, periodo en el que conquistó un tricampeonato de goleo (Apertura 2021, Clausura 2022 y Apertura 2023). Asimismo, ostenta el récord de más goles en un solo encuentro de la Liga MX Femenil, tras marcar seis tantos frente a Santos Laguna. Tales cifras responden a la disciplina de una jugadora que gestiona el área con rigor profesional.

Sin embargo, el punto crítico es inevitable: Licha tuvo la valentía de ponerle pausa a su carrera cuando las condiciones en su club anterior no eran dignas, demostrando que su dignidad profesional pesaba más que cualquier contrato. Esa resiliencia es la que hoy la tiene en la cima. En una industria que a veces subestima la inteligencia de la audiencia, Licha conecta porque es genuina. Su liderazgo es una autoridad profesional que no acepta pasos atrás.

Basta de ver el éxito de Licha como una anomalía estadística. Mi postura es clara: la autoridad deportiva de una mujer se valida con resultados, pero se inmortaliza con coherencia. Licha ya no necesita pedir permiso para entrar en los libros de historia; ella es la dueña del libro. Si queremos profesionalismo de verdad, hay que empezar por reconocer que el gol tiene nombre de mujer y apellido Cervantes.