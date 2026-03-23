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Futbol

Álvaro Fidalgo se desvive en elogios para Jonathan Dos Santos: "Puedo decir que ha sido el compañero que me ha hecho mejor jugador"

Álvaro Fidalgo con la playera del Betis l INSTA: @alvarofidalgo
Jorge Armando Hernández 12:30 - 23 marzo 2026
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El actual mediocampista del Real Betis se cayó en elogios para su excompañero en Club América recordando sus tiempos en el equipo de Coapa

Álvaro Fidalgo emigró de CF América a principios de 2026, siendo recordado como uno de los mejores jugadores en la historia reciente del club de Coapa, durante su etapa con los azulcremas fue una pieza inamobible en el equipo y uno de los principales artífices del tricampeonato en el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Fidalgo durante un partido con Real Betis l INSTA: @alvarofidalgo

El recuerdo de 'El Maguito' en el conjunto americanista sigue pesando, no solo por el recuerdo de ese desempeño en el medio campo, sino por el momento futbolístico que vive actualmente las Águilas tras el más reciente triplete.

Durante una dinámica del podcast Apuntes de Rabona donde Fidalgo fue invitado, se le entregó al 'Maguito' una estampa con la imagen del menor de los Dos Santos y Fidalgo debía decir qué pensaba sobre él.

Jonathan Dos Santos previo a un partido con América l MEXSPORT

Puedo decir que por el tiempo que me tocó jugar con él, considerando todos los partidos importantes, ha sido el jugador que me ha hecho mejor jugador. Él y Richi (Richard Sánchez) han sido los dos jugadores con los que mejor me he podido entender.

Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo fueron compañeros mucho tiempo en el conjunto azulcrema, destacaban por su complicidad y entendiemiento en el terreno de juego, creando una de las parejas más letales del mediocampo en la historia reciente del futbol mexicano. Actualmente, Jonathan permanece en el plantel de las Águilas.

Álvaro Fidalgo en un entrenamiento con América l MEXSPORT

El ahora jugador del Real Betis destacó la técnica individual de Jonathan Dos Santos y cómo se manifestaba en el terreno de juego. Destacó su habilidad para salir de una presión controlando bien el balón para dar pases precisos. Señaló que Jona gira muy bien el tobillo para pegarle al balón, además de ser un jugador muy desequilibrante.

¿Cómo recuerda Álvaro Fidalgo a México?
Fidalgo disputando un partido con América l MEXSPORT

El mediocampista español recuerda con mucho cariño su etapa en México vistiendo los colores de los azulcremas, quienes le brindaron una oportunidad de brillar, siendo un pilar del equipo en el mediocampo y consolidando una carrera que le permitió emigrar a su natal España.

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