Amazon recorta 16 mil empleos por la Inteligencia Artificial

Amazon, el gigante del comercio electrónico, anunció el despido de 16 mil empleados a nivel global, como parte de una estrategia para reducir costos y redirigir sus recursos hacia el desarrollo de tecnología de inteligencia artificial (IA).

La noticia, que primero circuló en medios estadounidenses, fue confirmada en un mensaje interno firmado por Beth Galetti, vicepresidenta de Recursos Humanos y Tecnología.

“Los recortes que estamos implementando hoy impactarán a alrededor de 16 mil puestos de trabajo en Amazon y estamos trabajando (...) para apoyar a todas las personas cuyo puesto se vea afectado”, señaló Galetti, en un mensaje que luego fue publicado en el sitio web de la empresa.

Amazon busca invertir millones de dólares en Inteligencia Artificial / FB: @amazonmex

IA sí, gente no: Amazon prioriza la innovación

Amazon aseguró que intentará recolocar a los empleados afectados. “Para los colegas que no consigan encontrar un nuevo puesto en Amazon o que elijan no buscarlo, ofreceremos apoyo para la transición”, indicó.

Este nuevo recorte se suma a los 14 mil empleos eliminados en octubre de 2025, en una serie de ajustes escalonados. “Como indiqué en octubre, hemos trabajado para fortalecer nuestra organización reduciendo los niveles, incrementando la responsabilidad y eliminando la burocracia”, añadió Galetti, quien no descartó más despidos en el futuro cercano.

La empresa de tecnología presentará sus nuevos cambios para la próxima semana / FB: @amazonmex

Todo por la inteligencia artificial

La empresa dirigida por Andy Jassy ha apostado fuertemente por la IA en los últimos meses. En junio, el CEO ya había anticipado una reestructuración de plantillas: “En los próximos años (...) reducirá nuestras plantillas de oficinas”.

Amazon, una de las principales empleadoras de Estados Unidos con más de 1.5 millones de trabajadores (la mayoría en almacenes), ha invertido cientos de millones de dólares en nuevas tecnologías relacionadas con inteligencia artificial.

Fueron 16 mil empleos los que se perdieron por los cambios en la empresa / FB: @amazonmex