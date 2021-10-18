América: Mauro Lainez, fuera el resto del torneo por lesión

Una baja más por lesión en América. Mauro Lainez estará fuera de actividad de seis a siete semanas (mes y medio) por un desgarro y con esto está prácticamente fuera del vigente torneo.

"El Club América informa que el jugador presenta una lesión muscular en el recto femoral del muslo izquierdo. El tiempo estimado de recuperación será conforme a evolución", informó el club a través de su cuenta de Twitter.

Parte Médico: Mauro Lainez



En caso de cumplirse el tiempo que se estima, el mayor de los Lainez estaría prácticamente fuera de actividad lo que resta del torneo y por supuesto también quedará fuera de la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf a disputarse en 10 días en el estadio de los Rayados.