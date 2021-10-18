Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

América: Mauro Lainez, fuera el resto del torneo por lesión

El jugador azulcrema durante un partido | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 18:42 - 18 octubre 2021
El mayor de los Lainez sufrió un desgarro y estaría de baja de seis a siete semanas

Una baja más por lesión en América. Mauro Lainez estará fuera de actividad de seis a siete semanas (mes y medio) por un desgarro y con esto está prácticamente fuera del vigente torneo. 

"El Club América informa que el jugador presenta una lesión muscular en el recto femoral del muslo izquierdo. El tiempo estimado de recuperación será conforme a evolución", informó el club a través de su cuenta de Twitter

 

 

En caso de cumplirse el tiempo que se estima, el mayor de los Lainez estaría prácticamente fuera de actividad lo que resta del torneo y por supuesto también quedará fuera de la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf a disputarse en 10 días en el estadio de los Rayados

Sin embargo, todo indica que Lainez continuará siendo parte del equipo y es que debido a los minutos que acumuló en el año, su renovación con América sería en automatico como parte del contrato que negociaron con la directiva de Xolos.

