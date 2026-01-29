Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Arrancan los primeros ensayos en humanos para revertir el envejecimiento celular

La FDA ha dado luz verde a Life Biosciences para los experimentos / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 20:27 - 28 enero 2026
En la primera fase de las pruebas participará una docena de voluntarios

La investigación biomédica ha alcanzado un hito histórico con el inicio de las primeras pruebas en humanos de una tecnología de reprogramación celular diseñada para revertir el envejecimiento.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha dado luz verde a Life Biosciences, una empresa cofundada por el biólogo de Harvard David Sinclair, para comenzar los ensayos clínicos.

El tratamiento experimental, denominado ER-100, se evaluará inicialmente en pacientes con glaucoma, una enfermedad ocular degenerativa. El objetivo, según un informe de la MIT Technology Review, es determinar si la introducción de genes específicos en el ojo puede restaurar la función celular y combatir enfermedades ligadas a la edad, como la pérdida de visión.

El tratamiento experimental fue llamado ER-100 / FREEPIK

Confirman los primeros ensayos 

David Sinclair confirmó el inminente comienzo de los ensayos a través de la red social X. "El envejecimiento tiene una explicación relativamente simple y, al parecer, es reversible", afirmó, en una declaración que resonó en la comunidad científica y que fue recogida por la citada publicación tecnológica.

La estrategia se basa en el uso de los "factores de Yamanaka", un conjunto de genes de reprogramación que pueden devolver a las células especializadas a un estado similar al de las células madre. Este descubrimiento, galardonado con el Premio Nobel hace dos décadas, funciona como una especie de "reinicio de fábrica" celular.

En la primera fase del ensayo participará una docena de voluntarios. Recibirán una inyección en uno de sus ojos con un virus modificado que transporta tres de estos genes reprogramadores. El tratamiento se activará mediante el consumo de dosis bajas del antibiótico doxiciclina durante un periodo de observación inicial de dos meses.

Los primeras pruebas se están realizando en rejuvenecer la vista / FREEPIK

Prueba y error 

Michael Ringel, director de operaciones de Life Biosciences, destacó la magnitud del evento: "Será la primera vez en la historia de la humanidad, tras milenios de búsqueda, que probaremos algo que rejuvenece".

El interés en esta área no es exclusivo de Life Biosciences. Gigantes de Silicon Valley como Altos Labs, New Limit y Retro Biosciences también están invirtiendo cifras millonarias en el desarrollo de terapias de rejuvenecimiento, lo que subraya la creciente importancia de este campo.

Por años, muchas empresas han estado buscando la solución a la belleza eterna / FREEPIK

Los desafíos y el debate científico

A pesar del optimismo, la tecnología enfrenta importantes desafíos. La reprogramación celular completa ha demostrado poder causar tumores en animales de laboratorio. Por ello, la investigación actual se centra en una "reprogramación parcial" o "transitoria", que limita el proceso en tiempo o en el número de genes utilizados para evitar la pérdida de identidad celular y minimizar el riesgo oncológico.

En 2020, un estudio de Sinclair publicado en la revista Nature mostró que esta técnica restauró parcialmente la visión en ratones con nervios ópticos dañados. Sin embargo, parte de la comunidad científica se mantiene cautelosa sobre si estos resultados constituyen una verdadera reversión del envejecimiento.

El debate sobre la longevidad se ha intensificado, con figuras como Elon Musk participando activamente. En el Foro de Davos, Musk calificó el envejecimiento como "un problema muy resoluble" y, en un intercambio con Sinclair, se mostró interesado en el tratamiento ER-100. Musk teorizó sobre la existencia de un "reloj sincronizador" en los 35 billones de células del cuerpo, aunque también advirtió sobre las implicaciones sociales de una vida indefinidamente larga.

La figura de Sinclair no está exenta de controversia. Conocido como un "gurú del antienvejecimiento", ha promovido en el pasado compuestos como el resveratrol, presente en el vino tinto, aunque la solidez de sus afirmaciones ha sido cuestionada por algunos críticos. Un reportaje de The Wall Street Journal en 2024 examinó su popularidad y planteó dudas sobre los logros concretos de sus empresas.

