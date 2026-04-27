Así reaccionaron los medios europeos al puñetazo de Esteban Andrada en España

Momento devastador se vivió en la Segunda División de España en la que se vio involucrado Esteban Andrada, exportero de Monterrey, propinando empujón y rematando con un puñetazo al rostro de Jorge Pulido en el final del Huesca vs Real Zaragoza.

El incidente en El Alcoraz no pasó desapercibido rápidamente se llevó el reflector por los medios más destacados de Europa, entre ellos L’Equipe y Mundo deportivo por este hecho poco visto en el futbol español.

Esteban Andrada, jugador de Zaragoza | @centregoals

¿Qué dijeron los medios europeos?

L’Equipe

“El portero del Zaragoza perdió los estribos y, tras ser expulsado, golpeó a un defensa del Huesca. Expulsado al final del partido tras recibir una segunda tarjeta amarilla por empujar a un defensa del Huesca, el portero del Zaragoza perdió completamente los estribos el domingo y golpeó al mismo jugador. El Huesca se impuso en este derbi aragonés (1-0).”

Mundo deportivo

Por su parte, Mundo deportivo también hizo énfasis en la agresión “Esto es lo que dice el acta arbitral de la agresión de Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, a Jorge Pulido. El guardameta del conjunto maño se expone a una sanción durísima”.

Mundo deportivo l CAPTURA

Marca

Marca hizo énfasis sobre la reacción que tuvo uno de sus integrantes, mismo que fue contundente al señalar lo sucedido con el arquero argentino: “La reacción de Pablo López al puñetazo de Andrada a Pulido en el Huesca-Zaragoza: "No puede jugar nunca más. El presentador de RadioMARCA es demoledor con la brutal agresión del portero del Zaragoza que ha desatado la tangana en el derbi aragonés”.

MARCA l CAPTURA

Diario AS

Por su parte, Diario AS abrió el debate con una pregunta y sentenciando en sus sumario: "¿A qué sanción se expone Andrada? Los mayores castigos en el fútbol español. El portero del Zaragoza podría recibir, tras su puñetazo a Pulido, un durísimo castigo. A continuación, algunos de los casos más sonados hasta la fecha".

Sport

El Diario Sport también hizo eco del incidente, aunque destacó el arrepentimiento del argentino: “Andrada pide perdón tras pegar un puñetazo a Pulido: "Estoy muy arrepentido de lo sucedido. El meta asegura que fue "una situación límite en la que me salí de contexto" y pide disculpas a Jorge Pulido, además de aceptar la sanción que lleve implícita su conducta".

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El nota más alarmante

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