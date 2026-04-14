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Futbol

Así se jugarán las Semifinales de la UEFA Champions League

Trofeo de Champions l AP
Jorge Armando Hernández 14:03 - 14 abril 2026
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Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain son los primeros equipos clasificados a la antesala de la Gran Final

Atlético de Madrid sufrió nuevamente en los Cuartos de Final, pero finalmente eliminó al Barcelona de la UEFA Champions League. Los goles de Lamine Yamal y Ferrán Torres pusieron a temblar a los Colchoneros.

Los dirigidos por el Cholo Simeone sellaron el pase cuando llegó el gol de parte de Ademola Lookman al minuto 31 del primer tiempo. Por un momento, los blaugranas se fueron al frente con diana de Ferrán Torres, anotación que posteriormente fue anulada por fuera de lugar y que pudo significar el tanto que clasificara al Barça.

Jugadores del Atlético de Madrid celebran el pase a Semifinales l AP

Los rojiblancos defendieron con uñas y dientes su arco y lograron frustrar todos los avances e intentos de parte del equipo dirigido por Hansi Flick. Con esta eliminación, los metropolitanos vuelven a echar a los culés de un torneo europeo en la misma temporada.

Paris Saint-Germain elimina a domicilio al Liverpool

Paris Saint-Germain llegó a Anfield con la mira puesta en las Semifinales, el equipo parisino repitió el marcador del partido de Ida a Liverpool, quienes quedaron maniatados ante la ofensiva comandada por Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembelé y Vitinha.

Mohammed Salah hincado en el campo tras la derrota de Liverpool l AP

'El Mosquito' Dembelé marcó el doblete en la victoria 2-0 ante los Reds, el cuadro de la capital francesa obtuvo un marcador global de 4-0, consiguiendo el boleto la fase antes de llegar a Hungría.

¿Cómo se jugarán las Semifinales de la UEFA Champions League?

El ganador del partido entre Arsenal vs Sporting de Lisboa se enfrentará contra Atlético de Madrid en el primer duelo de las Semifinales. El primer pase a Budapest 2026 está en juego

Así s jugarán las Semifinales de Champions League | RÉCORD

El conjunto que salga victorioso en el partido de Real Madrid vs Bayern Munich chocará con el Paris Saint-Germain para definir el segundo boleto a La Gran Final

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