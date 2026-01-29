Autos híbridos perderán beneficios en CDMX y Edomex ¿Ahora sí les toca Hoy No Circula?

El 2026 marcará un antes y un después para los dueños de autos híbridos en la CDMX y el Estado de México. Las autoridades de ambas entidades aplicarán ajustes al programa de verificación vehicular y Hoy No Circula, lo que afectará principalmente a quienes manejan vehículos microhíbridos (MHEV), también conocidos como mild-hybrid.

¿La razón? A partir del próximo año, estos modelos ya no obtendrán el holograma "exento" que los libraba de verificaciones y restricciones. En su lugar, solo podrán recibir la calcomanía 00 por un máximo de dos ocasiones, y después deberán comenzar a verificar y acatar las reglas del Hoy No Circula como cualquier coche a combustión.

Los autos a gasolina por impulso eléctrico ya deberán realizar la revista / FREEPIK

Modelos afectados: de los más vendidos a SUVs de lujo

Autos que hoy se anuncian como una alternativa más "verde" quedarán sujetos a las mismas reglas que los vehículos convencionales. La lista incluye modelos muy populares en México como:

Suzuki Boostergreen

Mazda 3 MHEV

Toyota Hilux MHEV

CUPRA Formentor MHEV

Jeep Wrangler MHEV

Aunque estos modelos sí tienen asistencia eléctrica, no pueden funcionar únicamente con electricidad, por lo que su clasificación cae en la Categoría III: el motor de gasolina es el que empuja todo el tiempo, y la parte eléctrica solo apoya.

Los autos eléctricos 100% seguirán exentos de verificar hasta por 8 años / FREEPIK

Adiós al subsidio total

El golpe también será económico. Con los nuevos criterios, la mayoría de estos autos perderá la exención total de tenencia. Ahora solo tendrán un subsidio parcial, y deberán pagar refrendo:

$380 pesos en CDMX,

$760 pesos en autos de combustión, como comparación.

Las normas para los autos eléctricos están cambiando para la CDMX y Edomex / FREEPIK

¿Quiénes sí mantienen el beneficio?

La buena noticia es para los híbridos de verdad, es decir, los HEV, PHEV y REEV, que sí pueden circular parcialmente o totalmente con electricidad. Estos modelos mantendrán el holograma exento por seis años, aunque antes era de ocho.

Esto aplica para: HEV (híbrido eléctrico convencional)

PHEV (híbrido enchufable)

REEV (vehículo de autonomía extendida)

Según lo publicado el 2 de enero en la Gaceta Oficial de la CDMX, esta reducción se debe a que “con el paso del tiempo disminuye la eficiencia ambiental por el desgaste natural de las baterías y el sistema híbrido”.

Los autos eléctricos ahora podrá mantener por 6 años su holograma exento / FREEPIK

Autos eléctricos, los únicos con exento permanente

La nueva normativa establece tres categorías tecnológicas para facilitar la verificación:

Categoría I : PHEV y REEV (exento 6 años, renovable)

Categoría II : HEV (exento 6 años, renovable)

Categoría III: MHEV (sin exento, verifica y entra a Hoy No Circula)