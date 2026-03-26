Avanza el “Plan B” de la reforma electoral de Sheinbaum en el Senado… ¿Pero qué sigue?

El Senado de la República dio un paso clave en la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como el “Plan B”, al aprobarla en lo general con 87 votos a favor y 41 en contra, aunque con un cambio de fondo que dejó fuera la revocación de mandato.

Tras más de seis horas de discusión, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.

El Senado aprobó los cambios en la reforma electoral dejando de lado la revocación de mandato / Especial

¿Qué cambió en la reforma electoral?

El punto más relevante fue la eliminación de las modificaciones al artículo 35 constitucional, que buscaban permitir que la consulta de revocación de mandato pudiera adelantarse al tercer o cuarto año de gobierno, además de que el Ejecutivo pudiera promoverla.

Esta decisión fue clave para lograr la aprobación, ya que el Partido del Trabajo (PT) condicionó su respaldo. El dirigente petista, Alberto Anaya, lo dejó claro desde tribuna:

“Nos separamos del contenido del artículo 35”. Pese a ello, reiteró que la alianza con Morena sigue firme.

El punto más relevante fue la eliminación de las modificaciones al artículo 35 constitucional / Especial

“Quienes pensaban que nuestra coalición podría tener algunas grietas y dividirse, se equivocan, La alianza que hoy permitió que Claudia Sheinbaum llegara al poder está más firme que nunca en 2027 y 2030”.

¿Qué incluye el “Plan B”?

Aunque se eliminó el tema de la revocación, la reforma mantiene medidas importantes como:

Reducción de presupuestos en el Senado y congresos estatales

Ajustes salariales a consejeros, magistrados y funcionarios electorales

Medidas de austeridad en el sistema electoral

Durante la presentación, legisladores de Morena defendieron la propuesta presidencial. El senador Enrique Inzunza destacó: “la revocación de mandato no es un mecanismo de confrontación, sino de responsabilidad. Es la posibilidad de que el pueblo evalúe”.

Estaría por hacerse una reducción de presupuestos en el Senado y congresos estatales / Especial

Debate sube de tono en el Senado

La discusión no estuvo exenta de polémica. Legisladores de oposición criticaron duramente la reforma, acusando que podría tener fines electorales rumbo a 2027.

Incluso, desde el pleno se lanzaron señalamientos directos: “se está llevando la chingada a su partido y por eso quieren sacar a la Presidenta a las elecciones”.

Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, celebró la eliminación de la revocación: “el PT se haya separado de la revocación de mandato”

El 'Plan B' de la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobado 87 votos a favor y 41 en contra / Especial

¿Qué sigue ahora?

Con los cambios aprobados, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados, donde deberá discutirse y votarse nuevamente.