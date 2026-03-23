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Canícula 2026 en México: cuándo inicia, cuánto dura y todo lo que debes saber sobre este fenómeno

Este fenómeno climático suele iniciar a mediados de julio y extenderse por cerca de 40 días. / `Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:31 - 23 marzo 2026
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Altas temperaturas, sequía y cielos despejados marcarán la canícula 2026; conoce cuándo comienza y qué es realidad y qué no

Con la llegada de la primavera, también surge una de las dudas más frecuentes sobre el clima en México: ¿cuándo inicia la canícula y qué tan intensa será en 2026? Este fenómeno, caracterizado por temperaturas elevadas y una disminución de lluvias, suele generar confusión y múltiples creencias entre la población.

La canícula es un periodo que ocurre cada año, principalmente durante el verano, y se distingue por la presencia de días más secos y calurosos. Aunque muchas personas la asocian únicamente con calor extremo, en realidad se trata de una combinación de factores atmosféricos que reducen la formación de nubes y precipitaciones.

En México, este fenómeno suele presentarse después del inicio de la temporada de lluvias. Durante este lapso, se experimenta una especie de “pausa” en las precipitaciones, lo que da paso a un aumento en la temperatura y a condiciones más secas en diversas regiones del país.

La canícula 2026 provocará altas temperaturas y disminución de lluvias en varias regiones de México./ Pixabay

¿Cuándo inicia la canícula 2026 en México?

Para 2026, se prevé que la canícula comience alrededor de mediados de julio y se extienda por aproximadamente 40 días, aunque su duración puede variar dependiendo de las condiciones climáticas de cada región.

Este fenómeno afecta principalmente a estados del sureste, el Golfo de México y algunas zonas del centro del país. Sin embargo, su intensidad no es uniforme, por lo que algunas regiones pueden sentir efectos más marcados que otras.

Durante este periodo, es común que las temperaturas superen los promedios habituales, lo que puede impactar tanto en la salud de las personas como en actividades agrícolas y disponibilidad de agua.

Durante la canícula, el calor aumenta debido a la reducción de nubosidad y precipitaciones./ Pixabay

¿Qué mitos existen sobre la canícula?

A lo largo de los años, la canícula ha estado rodeada de creencias que no siempre son correctas. Uno de los mitos más extendidos es que se trata del periodo más caluroso del año, cuando en realidad no necesariamente coincide con las temperaturas más extremas.

También se suele pensar que este fenómeno implica una ausencia total de lluvias, pero lo cierto es que pueden presentarse precipitaciones aisladas, aunque en menor cantidad.

Otro error común es creer que la canícula afecta a todo el país por igual. En realidad, su impacto depende de factores regionales, por lo que algunas zonas apenas perciben cambios significativos.

Ante este panorama, especialistas recomiendan mantenerse informados a través de fuentes oficiales y tomar precauciones durante esta temporada, especialmente ante el aumento de temperaturas y la posible escasez de agua.

La canícula 2026, como cada año, será un fenómeno clave dentro del comportamiento climático del país, por lo que entender sus características reales ayuda a prevenir riesgos y evitar desinformación.

No todas las zonas del país experimentan la canícula con la misma intensidad. / Pixabay
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