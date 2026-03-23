Funcionaria de Cuautla es exhibida agrediendo a trabajadora: “Te vuelves a reír y te parto...”

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que se exhibe a Briss Mahalalelh Rojas de la Cruz, secretaria municipal de Cuautla, Morelos, agredir física y verbalmente a una trabajadora, quien ya presentó una denuncia, por lo que la funcionaria se encuentra bajo investigación.

Video exhibe agresión en Palacio Municipal de Cuautla

Todo comenzó hace unos días, cuando empezó a circular un video de poco más de 30 segundos de duración, en el que se observa a Briss Mahalalelh en la puerta de una oficina del Palacio Municipal de Cuautla.

En las imágenes, la funcionaria se dirige hacia una joven en tono prepotente, para luego acercarse, amenazarla e intentar someterla físicamente.

La funcionaria señalada es Briss Mahalalelh Rojas, secretaria municipal de Cuautla

“Niña estúpida”: las frases que causaron indignación

Durante el altercado, se escucha a la funcionaria decir: “Niña estúpida”

"No soy tu payaso"

"Te vuelves a reír y te parto"

"No te voy a soltar"

Mientras tanto, la joven —presuntamente también trabajadora del municipio— le responde que no permitirá los insultos y le pide que la suelte.

Posteriormente, el audio y la imagen del video se vuelven poco claros.

Trabajadora presenta denuncia contra la funcionaria

Ante estos hechos, la trabajadora, una joven de 23 años, presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Morelos, por el presunto delito de agresiones físicas.





Derivado de esta denuncia, Rojas de la Cruz fue removida de su puesto, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

🚨🚨EXHIBEN A FUNCIONARIA DE CUAUTLA TRAS AGRESIÓN EN PALACIO MUNICIPAL.



Circula en redes un video donde la secretaria municipal de Cuautla, Morelos, Briss Mahalalelh Rojas de la Cruz, protagoniza un altercado dentro del Palacio Municipal.



En el audio se escuchan frases como:… https://t.co/i4o8woxmqO pic.twitter.com/AknFtuwJiq — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) March 22, 2026

¿Quién es Briss Mahalalelh Rojas de la Cruz?

Briss Mahalalelh Rojas de la Cruz es licenciada en Derecho y cuenta con una Maestría en Juicios Orales.

Además, se ha desempeñado como activista, participando en marchas como: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

8M (Día Internacional de la Mujer)

También ha estado involucrada en temas relacionados con el Código de Ética de los servidores públicos.

Antes de ser designada en enero de 2026 como secretaria municipal de Cuautla, se desempeñó como Contralora Municipal en la administración anterior.