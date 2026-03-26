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Canícula 2026 en México: estos estados podrían superar los 45 grados de temperatura
La canícula 2026 en México ya comienza a perfilarse como uno de los periodos más intensos del año en materia climática, con pronósticos que advierten temperaturas extremas en diversas regiones del país, especialmente durante el verano.
¿Qué es la canícula y cuándo inicia en 2026?
La canícula es un fenómeno climático caracterizado por la disminución de lluvias y un aumento significativo en las temperaturas.
De acuerdo con registros del Servicio Meteorológico Nacional, este periodo suele comenzar en la segunda quincena de julio y extenderse alrededor de 40 días, es decir, hasta finales de agosto.
Durante este lapso, la radiación solar se intensifica debido a la falta de nubosidad, lo que provoca un ambiente más seco y caluroso en gran parte del territorio nacional.
Estados que podrían superar los 45 grados
Para 2026, especialistas prevén que varias entidades del noreste, centro y sureste del país registren temperaturas extremas que incluso podrían superar los 45 grados Celsius. Entre los estados más afectados se encuentran:
Coahuila
Nuevo León
San Luis Potosí
Hidalgo
Morelos
Tlaxcala
Oaxaca
Chiapas
Guerrero
Veracruz
Tabasco
Campeche
Yucatán
Quintana Roo
Estas condiciones están asociadas a factores como el calentamiento global y fenómenos climáticos como El Niño, que intensifican las olas de calor.
Riesgos y recomendaciones ante el calor extremo
Ante este escenario, autoridades sanitarias recomiendan medidas básicas para evitar afectaciones a la salud:
Mantenerse hidratado constantemente
Evitar exposición al sol entre las 11:00 y 16:00 horas
Usar ropa ligera y de colores claros
Prestar atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas
El calor extremo puede provocar golpes de calor, deshidratación y otras complicaciones, por lo que la prevención será clave durante esta temporada.
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