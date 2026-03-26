Canícula 2026 en México: estos estados podrían superar los 45 grados de temperatura

La canícula 2026 en México ya comienza a perfilarse como uno de los periodos más intensos del año en materia climática, con pronósticos que advierten temperaturas extremas en diversas regiones del país, especialmente durante el verano.

El fenómeno climático suele presentarse entre julio y agosto, con duración aproximada de 40 días. / iStock

¿Qué es la canícula y cuándo inicia en 2026?

La canícula es un fenómeno climático caracterizado por la disminución de lluvias y un aumento significativo en las temperaturas.

De acuerdo con registros del Servicio Meteorológico Nacional, este periodo suele comenzar en la segunda quincena de julio y extenderse alrededor de 40 días, es decir, hasta finales de agosto.

Durante este lapso, la radiación solar se intensifica debido a la falta de nubosidad, lo que provoca un ambiente más seco y caluroso en gran parte del territorio nacional.

La canícula se caracteriza por menos lluvias y mayor radiación solar, lo que intensifica el calor en el país. / iStock

Estados que podrían superar los 45 grados

Para 2026, especialistas prevén que varias entidades del noreste, centro y sureste del país registren temperaturas extremas que incluso podrían superar los 45 grados Celsius. Entre los estados más afectados se encuentran: Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Hidalgo

Morelos

Tlaxcala

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Estas condiciones están asociadas a factores como el calentamiento global y fenómenos climáticos como El Niño, que intensifican las olas de calor.

Estados del norte, sureste y Golfo de México serán de los más afectados por el calor extremo. / iStock

Riesgos y recomendaciones ante el calor extremo

Ante este escenario, autoridades sanitarias recomiendan medidas básicas para evitar afectaciones a la salud: Mantenerse hidratado constantemente

Evitar exposición al sol entre las 11:00 y 16:00 horas

Usar ropa ligera y de colores claros

Prestar atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas El calor extremo puede provocar golpes de calor, deshidratación y otras complicaciones, por lo que la prevención será clave durante esta temporada.