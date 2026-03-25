¿Existe el buró laboral en México? Lo que debes saber sobre esta práctica ilegal

El llamado “buró laboral” ha vuelto al centro del debate en México luego de que el Senado aprobara una reforma para frenar su uso. Aunque no es una figura legal, su impacto en la vida de miles de trabajadores ha generado preocupación por posibles violaciones a derechos laborales y de protección de datos personales.

El “buró laboral” no es una institución oficial, pero su uso ha generado preocupación entre trabajadores en México. / iStock

¿Qué es el buró laboral en México?

El “buró laboral” es una base de datos no oficial que recopila información sobre el historial de trabajadores, incluyendo despidos, renuncias, demandas o conflictos laborales.

Este tipo de registros no está reconocido por la ley mexicana, pero algunas empresas lo utilizan para filtrar candidatos durante procesos de contratación.

De acuerdo con el dictamen aprobado en el Senado, estas bases pueden contener información proveniente incluso de tribunales laborales o centros de conciliación, lo que permite a reclutadores acceder a antecedentes sin contexto ni autorización del trabajador.

Especialistas advierten que el uso de registros para vetar trabajadores es una práctica ilegal. / iStock

¿Cómo afectan estas “listas negras” a los trabajadores?

Especialistas y legisladores coinciden en que el uso del buró laboral puede limitar el acceso al empleo por razones ajenas a las capacidades reales de una persona. Además, el problema radica en que la información: No siempre es verificada

Puede ser incompleta o descontextualizada

Se utiliza sin consentimiento Esto puede derivar en prácticas discriminatorias, ya que las decisiones de contratación se basan en antecedentes y no en méritos.

Incluso, su uso puede contradecir principios de la Ley Federal del Trabajo y la normativa de protección de datos personales, que prohíben el uso indebido de información sensible.

Autoridades buscan reforzar la protección del derecho al trabajo digno con nuevas medidas. / iStock

¿Por qué buscan prohibir el buró laboral en 2026?

El Senado aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo para evitar prácticas que condicionen el acceso al empleo, entre ellas el uso del buró laboral.

El objetivo es garantizar que las contrataciones se basen en capacidades, experiencia y méritos, y no en registros informales que puedan estigmatizar a los trabajadores.

Según legisladores, esta medida busca corregir una “injusticia estructural” que ha permanecido por años en el mercado laboral mexicano.

La iniciativa también pretende reforzar la protección de datos personales y evitar que empresas compartan o utilicen información sin autorización.