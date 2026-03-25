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Nueva ley contra el ambush marketing en México: estas son las multas y lo que cambia rumbo al Mundial 2026

El Senado aprobó una reforma que sanciona el ambush marketing rumbo al Mundial 2026. / ChatGPT
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:15 - 25 marzo 2026
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Una práctica común en grandes eventos ahora será sancionada. La reforma ya encendió alertas en marcas y agencias.

En medio de los preparativos rumbo al Mundial 2026, el Senado mexicano aprobó una reforma que pone freno al llamado ambush marketing, una estrategia publicitaria que durante años operó en un terreno gris. Con esta nueva legislación, las marcas que intenten colgarse de eventos sin ser patrocinadores oficiales podrían enfrentar sanciones económicas importantes.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 inicia 11 de junio de 2026. / iStock

¿Qué es el ambush marketing y por qué ahora será ilegal?

El ambush marketing —también conocido como marketing de emboscada— es una estrategia en la que una empresa intenta vincular su marca con un evento de alto impacto sin pagar derechos de patrocinio.

Esto puede incluir desde campañas publicitarias con referencias indirectas hasta activaciones que buscan generar la percepción de una relación oficial inexistente. El problema, según el dictamen legislativo, es que estas prácticas pueden inducir al error al consumidor y generar competencia desleal.

El Mundial 2026 fue clave para impulsar la regulación de estas prácticas publicitarias. / iStock

¿De cuánto pueden ser las multas por ambush marketing?

La reforma incorpora esta práctica dentro de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial como una infracción administrativa.

Según el artículo 388 de dicha ley, las sanciones pueden incluir:

  • Multas de hasta 250 mil UMA por infracción

  • Multas adicionales de hasta 1,000 UMA por cada día que continúe la conducta

  • Clausura temporal hasta por 90 días

  • Clausura definitiva del establecimiento

En términos económicos, esto puede traducirse en multas cercanas a 29 millones de pesos por una sola infracción, dependiendo de la gravedad del caso.

Las sanciones por marketing de emboscada pueden alcanzar hasta 29 millones de pesos. / iStock

¿Qué cambia para marcas y agencias con esta reforma?

La nueva legislación modifica diversas disposiciones de la ley para fortalecer la protección de marcas y derechos de propiedad intelectual en México. Entre los principales cambios destacan:

  • La incorporación formal del ambush marketing como conducta sancionable

  • Mayor protección a patrocinadores oficiales de eventos masivos

  • Reducción de tiempos en trámites ante el IMPI

  • Nuevas reglas frente al uso de tecnologías como inteligencia artificial

El objetivo es blindar eventos de gran escala —como el Mundial 2026— y garantizar que solo las marcas autorizadas puedan explotar comercialmente su imagen.

El ambush marketing será considerado una infracción dentro de la Ley de Propiedad Industrial en México. / iStock
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