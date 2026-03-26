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¡De película! Hombre sin manos ni piernas es acusado de asesinato tras disparar y huir conduciendo

La persona fue detenida luego de abandonar el cuerpo, el cuál él bajó del vehículo / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 18:19 - 25 marzo 2026
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El caso de Dayton Webber sorprende en Estados Unidos: de historia de superación a enfrentar cargos por homicidio premeditado

Un caso que parece sacado de una película, pero es completamente real, ha causado conmoción en Estados Unidos. Dayton James Webber, un hombre de 27 años sin manos ni piernas, fue acusado de asesinato tras presuntamente disparar contra otro sujeto mientras conducía un vehículo en Maryland.

De acuerdo con autoridades locales, el joven —quien había sido amputado desde bebé— habría atacado a la víctima identificada como Bradrick Michael Wells, también de 27 años, dentro del automóvil en el que ambos viajaban.

Dayton James Webber enfrenta cargos por homicidio tras ser detenido luego de escapar / Redes Sociales

Así ocurrió el crimen

El incidente ocurrió en La Plata, Maryland, donde Webber se detuvo a un costado de la carretera tras disparar contra la persona que iba en el asiento delantero. Según reportes, pidió ayuda a los pasajeros traseros para deshacerse del cuerpo, pero estos se negaron, abandonaron el vehículo y dieron aviso a la policía.

Lejos de detenerse, el acusado huyó con el cuerpo aún dentro del automóvil. Horas después, un residente encontró el cadáver en un patio a unos 16 kilómetros del lugar inicial. La víctima fue declarada sin vida en el sitio.

El hombre de 27 años presumía en redes su forma de disparar una arma de fuego / Redes Sociales

Detención y cargos

Webber fue capturado en Virginia y ahora enfrenta cargos por homicidio premeditado, asesinato agravado y otros delitos relacionados. Las autoridades del condado de Charles ya solicitaron su extradición para que enfrente la justicia en Maryland.

Lo que hace aún más impactante este caso es el pasado de Webber. En 2023, fue protagonista de un reportaje de ESPN donde contó su historia de vida. A los 10 meses de edad, médicos tuvieron que amputarle extremidades para salvarle la vida tras una grave infección en la sangre, con apenas un 3% de probabilidad de sobrevivir.

Dentro de un auto Webber disparó contra el copiloto y luego escapó pues no le ayudaron a bajar el cuerpo / Redes Sociales

Sin postura oficial del deporte

Contra todo pronóstico, logró convertirse en atleta, practicando motocross, lucha y futbol americano, hasta destacar como jugador profesional de cornhole. Incluso relató cómo aprendió a lanzar sacos utilizando sus muñones, convirtiéndose en ejemplo de superación.

Tras darse a conocer la noticia, la American Cornhole League emitió un breve comunicado donde aseguró estar al tanto del caso, aunque evitó dar más declaraciones al tratarse de “una situación legal activa”.

En 2023, en ESPN contó su historia de vida y cómo desde pequeño le amputaron manos y piernas para salvarlo / Redes Sociales
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