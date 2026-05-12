Con polémica, Betis vence a Elche y clasifica a Champions League; Fidalgo se quedó en la banca

Con un controvertido tanto anulado a Grady Diangana y un golazo de Pablo Fornals, Real Betis se impuso este martes a Elche en el arranque de la Jornada 36 de LaLiga y con ello amarró su clasificación a Champions League. El equipo verdiblanco capitalizó la superioridad numérica y con los tres puntos aseguró el quinto lugar de la clasificación, por lo que volverá a la máxima competencia a nivel de clubes después de 20 años de su, hasta ahora, única participación.

Real Betis celebrando el empate ante el Real Madrid l AP

Álvaro Fidalgo se quedó en el banquillo por los 90 minutos y fue el tercer compromiso al hilo en el cual no fue tomado en cuenta por Manuel Pellegrini. El mediocampista español nacionalizado mexicano ingresó en el segundo tiempo en el empate 1-1 contra Real Madrid, luego de cuatro juegos sin sumar minutos, pero desde entonces no ha tenido actividad de nuevo; su última titularidad fue el 15 de marzo, en el empate a un gol contra Celta de Vigo.

Golazos y polémica en el triunfo de Betis ante Elche

El último minuto de cuatros de compensación estaba por concluir cuando Grady Diangana, tras una serie de errores defensivos, puso el 1-2 que significaba la voltereta a favor de Elche. El inglés definió solo ante el arco desprotegido, después de que André Silva lo habilitó, luego de un mal despeje de la zaga y de una salida precipitada del portero verdiblanco.

Jugadores de Elche en celebración en el partido ante Betis en LaLiga | AFP

No obstante, el gol no subió al marcador porque en la revisión en el VAR se sancionó mano de Silva, a pesar de que vino de un rebote tras el intento de rechace del defensa. Con esa polémica y el marcador 1-1 finalizó el primer tiempo, lo que dio un respiro para Betis, que en el cierre de la primera mitad perdió el control del partido.

Con un potente disparo raso tras una gran jugada, Cucho Hernández abrió el marcador al minuto 9, pero al 41', Héctor Fort empató el compromiso, luego de un desafortunado desvío de Junior Firpo. Pese a que cerró mejor, Elche no pudo tomar la ventaja por el tanto anulado a Grady y apenas en el arranque del segundo tiempo, al 49', se quedó con uno menos por la expulsión de Leo Petrot.

Ya con la superioridad numérica, Betis recuperó el control del partido y la posesión del esférico, pero fue hasta el 68' que Pablo Fornals retomó la ventaja. Tras un rebote en tiro de esquina, el mediocampista de 30 años tomó el balón apenas un par de metros atrás de la media luna y desde ahí sacó un disparo que se coló en el ángulo superior derecho de la portería defendida por Matías Dituro.

¿Cuándo vuelven a jugar Betis y Elche en LaLiga?

Con el triunfo, Betis llegó a 57 puntos, siete más que Celta con seis en disputa, por lo que aseguró su boleto a Champions League, luego de que España recibió cinco cupos para la Temporada 2026-27. Por su parte, Elche se mantiene en 39 unidades en el sitio 14, pero tendrá que esperar los resultados de Mallorca, Espanyol, Girona y Alavés para mantenerse en zona de salvación.

Cucho Hernández en celebración con Betis en el partido contra Elche en LaLiga | AFP

Ya con el quinto puesto de la clasificación asegurado, los verdiblancos podrán tomarse con calma las dos últimas fechas del campeonato, cuando visiten a Barcelona y reciban a Levante. El partido ante los culés está programado para el domingo 17 de mayo a las 11:00 horas en el Camp Nou, mientras que el compromiso ante los Granotas está agendado para el sábado 23 a las 13:00 horas en el Estadio La Cartuja.