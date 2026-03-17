Concacaf Champions Cup: ¿Dónde y cuándo ver el partido Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps?

Dos equipos en buena condición deportiva y buen momento futbolístico. Seattle Sounders y Vancouver Whitecaps se verán las caras en los Octavos de Final de Concacaf Champions Cup, pero ahora en el partido de Vuelta.

Thomas Müller controla un balón con marca rival l AP

El equipo verde esmeralda proveniente de Seattle se presentará a este encuentro con un impulso importante. Sounders lleva cuatro victorias en sus últimos partidos contando la victoria en el partido de Ida ante los 'Capas Blancas' por marcador de 3-0.

En la MLS, el conjunto de 'The Rave Green' venció un gol a cero al equipo de San José Earthquakes, sacando una victoria muy importante y tres puntos que lo colocan en el quinto puesto de la Conferencia Oeste.

El jugador figura que muchos tendrán en la mira es Paul Arriola, delantero que anotó un doblete en el partido pasado con asistencia de Ferreira quien tiene gran velocidad y profundidad al momento de controlar el balón a velocidad por los extremos.

Thomas Müller calienta el partido de Vuelta

Thomas Müller deja caliente la previa del partido de Vuelta l AP

El delantero alemán del equipo de Vancouver Whitecaps, Thomas Müller, arrojó declaraciones que encienden el partido, afirma que esto no es nada y que nadie ha visto el verdadero potencial del equipo canadiense. El 'raumdeuter' estuvo a punto de marcar un golazo en el partido pasado, pero su tiro se estrelló en el travesaño.

¡Aún no hemos terminado! Un marcador de 3-0 es un resultado muy difícil, pero no imposible. Esa es nuestra actitud de cara al partido de vuelta. Solo es el descanso de la eliminatoria y la semana que viene intentaremos remontar.

Vancouver Whitecaps llega con amenaza ofensiva

Los canadienses arriban a este partido con cuatro victorias en cinco partidos. La más reciente victoria del equipo de 'Capas Blancas' fue una goleada de 6-0 en la temporada regular de MLS sobre el equipo de Minnesota United.

Jesper Sørensen, actual entrenador del equipo blanco, ha integrado en sus futbolistas un estilo de juego rápido aprovechando los espacios y tocando el balón a profundidad lo que le ha permitido genera peligro, aunque en algunas ocasiones puede dejar la zona baja muy libre con peligro de un contraagolpe rival con rapidez.

Jesper Sørensen ha implementado un ataque rápido en su equipo l AP

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