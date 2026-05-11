Conoce el Carnet de Apoyo al Gasto Familiar, así funcionarán los descuentos

En medio del aumento constante en los precios de productos básicos, transporte, medicamentos y distintos servicios, el diputado mexiquense Anuar Azar presentó en Atizapán de Zaragoza el programa “Carnet de Apoyo al Gasto Familiar”, una iniciativa que busca convertirse en un respaldo económico para miles de familias del municipio mediante descuentos, promociones y beneficios en comercios locales.

Durante la presentación oficial del proyecto, el legislador panista explicó que el objetivo principal es ayudar a que el dinero de las familias rinda más, al tiempo que se impulsa el consumo en negocios y empresas de la zona para fortalecer la economía local y generar una mayor actividad comercial dentro del municipio.

El diputado señaló que actualmente muchas familias enfrentan dificultades económicas derivadas del incremento en los gastos diarios, situación que ha complicado el acceso a productos y servicios esenciales.

El diputado Anuar Azar presentó en Atizapán de Zaragoza el programa “Carnet de Apoyo al Gasto Familiar” / Especial

“La política sí debe servir para ayudar a resolver problemas reales”, expresó Anuar Azar durante el evento.

Así funcionará el Carnet de Apoyo al Gasto Familiar

El programa contempla una red de beneficios en coordinación con negocios, comercios y empresas de Atizapán de Zaragoza, quienes ofrecerán descuentos y promociones especiales para las personas que cuenten con el carnet.

La intención es que los ciudadanos puedan ahorrar en distintos servicios y productos de uso cotidiano, mientras los establecimientos participantes también reciben un beneficio al incrementar sus ventas y atraer más clientes.

Además de los descuentos, el proyecto también integrará: Bolsa de trabajo

Capacitaciones

Programas comunitarios

Promociones especiales

Vinculación con negocios locales

Todo el sistema estará conectado mediante un chatbot de WhatsApp, donde las personas podrán registrarse, consultar qué establecimientos participan, conocer promociones disponibles y acceder a oportunidades laborales.

El objetivo principal es ayudar a que el dinero de las familias rinda más / Especial

Más de 70 empresas ya participan

Anuar Azar informó que actualmente ya existen más de 70 empresas registradas dentro del programa, aunque adelantó que la meta es sumar a miles de establecimientos para ampliar los beneficios en distintas colonias de Atizapán.

El legislador destacó que este modelo busca generar una comunidad de apoyo entre ciudadanos, comercios y empresas, impulsando un círculo económico que beneficie tanto a consumidores como a negocios locales.

“Esto no se trata solamente de descuentos. Se trata de construir comunidad”, afirmó.

El diputado dijo que actualmente ya existen más de 70 empresas registradas dentro del programa / Especial

¿Dónde se puede obtener el carnet?

Las familias interesadas podrán obtener el Carnet de Apoyo al Gasto Familiar acercándose a Casa Ciudadana o durante las Mega Jornadas de Apoyo al Gasto Familiar que se realizarán en distintas colonias del municipio.

Con estas acciones, el programa pretende convertirse en una herramienta permanente para apoyar el bolsillo de las familias mexiquenses en un contexto económico cada vez más complicado.

Finalmente, Anuar Azar reiteró que el futuro de Atizapán debe construirse mediante la unión entre ciudadanos, empresas y comunidad.