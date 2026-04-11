¿Cuándo y dónde ver el Liverpool vs Fulham de Raúl Jiménez?

El Fulham y Raúl Jiménez se miden al Liverpool en Anfield en busca de ligar su tercer juego sin conocer la derrota y con el sueño de colarse a puestos de competiciones europeas; pero, enfrente tendrán a unos Reds que están de capa de caída.

The Cottagers aparecen en el noveno sitio con 44 unidades, a dos de zona de Conference League por lo que el duelo de la Jornada 32 es de suma importancia para sus aspiraciones de cara a la próxima campaña en Inglaterra.

Raúl Jiménez, jugador mexicano, en el Fulham | AP

Raúl Jiménez llega on fire

Raúl Jiménez llega encendido, luego de su más reciente juego con el Fulham, tras anotar su penal número 14 en la temporada 25/26 de la Premier League manteniéndose invicto desde los 11 pasos y marcando el 3-1 definitivo ante el Burnley.

En el duelo correspondiente a la Jornada 31 de la Premier League, el equipo del Fulham recibió en su sofisticado Craven Cottage al equipo del Burnley. Con el canterano del América en la banca de inicio, el Fulham volvió a ser dominado por un Burnley que sabía que se jugaba más de tres puntos, sino la permanecía de la máxima categoría del futbol inglés.

El momento emotivo del juego llegó ya en el agregado, cuando Raúl Jiménez quien ingresó de cambio a los 81 minutos, provocó un penal a los 90+2, mismo que significó la expulsión de Josh Laurent y la oportunidad de marcar para el mexicano y poner el 3-1 definitivo.

Fulham vs Burnley en Premier League I AP

¿Cómo llega el Liverpool?

Por su parte, el Liverpool llega a este encuentro ligando tres derrotas de manera consecutiva, la más reciente en la Ida de los Cuartos de Final de la Champions League ante el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes con un 0-2.

El conjunto dirigido por Luis Enrique confirmó su buen momento y aprovechó su dominio en casa para tomar ventaja en la eliminatoria frente a un rival que llegó con dudas. La insistencia del cuadro francés rindió frutos al minuto 11, cuando Désiré Doué apareció dentro del área para rematar con la pierna derecha y, tras un ligero desvío, enviar el balón al fondo de la red. El segundo golpe llegó al minuto 65, cuando Khvicha Kvaratskhelia definió con la pierna derecha para sentenciar el partido.

Hugo Ekitike del Liverpool tras caer ante el PSG en Champions League | AP

Todo está servido para que Liverpool y Fulham regalen un buen partido en la Jornada 32 de la Premier League desde Anfield, la cita es este 11 de abril en punto de las 10:30, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de TNT Sports y HBO MAX.

Fecha: 11 de abril

Hora: 10:30

Estadio: Anfield