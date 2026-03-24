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¿Cuántos títulos tiene Pep Guardiola en su carrera como director técnico?
Pep Guardiola, es actual técnico del Manchester City en la Premier League y a pesar de que actualmente el equipo vive una época complicada a nivel futbolístico y directivo, lo cierto es que el entrenador español se ha consolidado como uno de los técnicos más ganadores en el mundo del futbol.
Cuando se habla de Pep Guardiola se habla de historia futbolística, de triunfos, de huella en el futbol. El español vio su primera oportunidad como entrenador cuando estuvo al frente de una generación dorada del FC Barcelona con nombres como Lionel Messi, Carles Puyol, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Sergio Busquets, entre otros.
El conjunto blaugrana vivió una de sus épocas más ganadoras en su historia durante la temporada 2008-2011 con el famoso sextete de la mano de Pep Guardiola. Un equipo de época que tardará mucho en repetirse.
Títulos del Barcelona en la época de Pep Guardiola
La Liga: 2008/09, 2009/10 y 2010/11
Copa del Rey: 2008/09 y 2011/12
Supercopa de España: 2009, 2010 y 2011
UEFA Champions League: 2008/09 y 2010/11
Supercopa UEFA: 2009 y 2011
Mundial de Clubes: 2009 y 2011
Títulos del Bayern Munich con Guardiola
Al finalizar su etapa con el Barcelona, el entrenador español buscó una nueva oportunidad en el FC Bayern Munich de la Bundesliga de Alemania. Cuándo estuvo al frente del conjunto bávaro consiguió un total de siete títulos, contando Bundesliga, Copa de Alemania , Supecopa de Europa y Mundial de Clubes.
Bundesliga: 2013/14, 2014/15 y 2015/16
Copa de Alemania: 2013/14 y 2015/16
Supercopa de Europa: 2013
Mundial de Clubes: 2013
Títulos de Pep Guardiola con Manchester City
Actualmente, el estratega español dirige a los Citizens, quienes al momento han tenido un desempeño futbolístico regular y en cierto modo no tan convincente. Aún con resultados adversos, Guardiola ha logrado sacar la casta adelante con el conjunto inglés, dándoles un total de 19 títulos.
Premier League: 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 y 2023/24
FA Cup: 2018/19 y 2022/23
Copa de la Liga: 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 y 2025/26
Community Shield: 2018, 2019 y 2024
UEFA Champions League: 2022/23
Supercopa de Europa: 2023
Mundial de Clubes: 2023
Contando todos estos éxitos, actualmente cuenta con 40 títulos en su carrera como entrenador profesional.
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