¡De Película! Selección de Futbol de Montserrat busca técnico utilizando las redes sociales

Una historia de no creerse que se presenta directamente en el Caribe en la isla de Montserrat, donde el organismo regidor del futbol en la región, la Asociación de Futbol de Montserrat, anunció por medio de sus canales oficiales, la apertura de un procesos de selección para encontrar al estratega ideal para la Selección Mayor Varonil de Montserrat.

Selección de Futbol de Montserrat durante un partido l INSTA: @montserratfootballassociation

La vacante estará disponible hasta el cierre de convocatoria que será el 17 de abril, con un alcance internacional para que entrenadores de todas partes del mundo se puedan postular, así lo indico el organismo futbolístico.

Requisitos indispensables para la vacante

El candidato ideal debe de contar con una licencia vigente de UEFA/CONMEBOL/CONCACAF tipo B para poder ser considerado para la posición y debe tener un rango de tres a cinco años de experiencia profesional en algún cargo similar.

Responsabilidades del puesto

Dentro de las responsabilidades que ejercerá el candidato seleccionado será coordinar toda la dirección estratégica del equipo que abarque desde etapas formativas hasta el equipo mayor, por lo que se entiende que no solo dirigirá al primer equipo, sino que se encargará de idear un plan estratégico para tener fuerzas básicas fuertes.

El estratega elegido también deberá de tener un papel de visor para captar talento que se pueda formar dentro de la organización y en el futbol de Montserrat, lo que se interpreta como un trabajo mixto que combina dirección técnica y trabajo de campo.

¿Cómo postularse a la vacante?

Imagen de la descripción de la vacante l FACEBOOK: Montserrat Football Association Inc.