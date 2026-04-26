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NFL

Diego Pavia, el mexicano que fue despreciado por toda la NFL

Diego Pavia | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:17 - 26 abril 2026
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El finalista del Trofeo Heinsman 2025 no fue elegido por ninguna de las 32 franquicias de la liga

El camino a la gloria en la NFL no siempre está pavimentado con estadísticas perfectas. Diego Pavia, el mariscal de campo de raíces mexicanas que electrizó a la NCAA con la Universidad de Vanderbilt, vivió la cara más amarga del Draft 2026. Tras una temporada histórica que lo llevó a la terna final por el Trofeo Heisman, Pavia vio pasar las siete rondas del reclutamiento sin que un solo equipo pronunciara su nombre.

Diego Pavia | AP

DE ROZAR EL HEISMAN AL OLVIDO

Pavia llegó a 2025 como un transfer de New Mexico con todo por demostrar. En apenas un año, transformó a Vanderbilt en una potencia competitiva, logrando un récord de 10-3, el mejor en la historia de la institución. Sus números fueron de élite:

  • 3,539 yardas por aire.

  • 29 anotaciones y solo 8 intercepciones.

  • 268 pases completados en 13 titularidades.

Este rendimiento lo colocó como el segundo mejor jugador del fútbol colegial, quedando solo por detrás de Fernando Mendoza (Indiana) en la votación del Heisman. Sin embargo, mientras Mendoza fue seleccionado como el pick número 1 global por los Raiders, Pavia se convirtió en un "paria" para las 32 franquicias.

Diego Pavia | AP

¿POR QUÉ NADIE ELIGIÓ A DIEGO PAVIA?

¿Cómo un finalista al Heisman queda fuera de la liga? La caída de Pavia no fue una cuestión de talento, sino de perfil profesional. Los analistas de la liga señalan tres factores determinantes:

La barrera física: En el Combine de Indianápolis, Pavia registró una estatura de 1.78 metros. En una liga que prioriza la visión por encima de la línea ofensiva, su tamaño fue considerado un riesgo excesivo.

El factor edad: Debido a las reglas de elegibilidad por la pandemia, Pavia entra al profesionalismo con casi dos años más que prospectos como Julian Sayin, limitando su techo de desarrollo a ojos de los gerentes generales.

Dudas sobre su carácter: Reportes de incidentes fuera del campo posteriores a la ceremonia del Heisman y su estilo "provocador" generaron banderas rojas sobre su capacidad para liderar una franquicia de la NFL.

Diego Pavia | AP

Lo ocurrido con Pavia rompe una tendencia de más de una década. No se veía a un finalista del Heisman ser ignorado por completo en el Draft desde 2014, cuando Jordan Lynch (Northern Illinois) sufrió un destino similar debido a su estilo de juego.

Actualmente, el quarterback busca una oportunidad como Agente Libre No Drafteado (UDFA). Aunque el sueño de la NFL parece lejano, aún queda un camino largo esta temporada baja y podría firmar con alguna franquicia con su equipo de practicas.

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