¿Fan del América? Lourdes Gurriel posa con jersey de las Águilas en el México City Series

El segundo día del México City Series dejó una imagen que rápidamente dio de qué hablar entre aficionados del deporte en México. En el diamante del Estadio Alfredo Harp Helú, el protagonismo no solo estuvo en el beisbol, sino también en un guiño futbolero.

Estadio Alfredo Harp Helú, durante su partido inaugural | CARLOS RAMÍREZ

¿Qué sucedió?

El jardinero izquierdo de los Arizona Diamondbacks, Lourdes Gurriel Jr., apareció vistiendo la camiseta del América, uno de los equipos más populares del país. La escena no tardó en viralizarse, mezclando dos pasiones deportivas en un mismo escenario.

Durante una entrevista con ESPN, el pelotero cubano no dudó en expresar su agradecimiento hacia la institución azulcrema por el detalle. “Primero agradecerle mucho al club que me enviaron esta camisa, sé lo que representa”, declaró, mostrando respeto por la historia y la grandeza del equipo mexicano.

Lourdes Gurriel en entrevista l CAPTURA

La imagen de Gurriel con el jersey americanista generó reacciones inmediatas en redes sociales, especialmente entre los seguidores del América, quienes celebraron el gesto del jugador de Grandes Ligas como una muestra de conexión con la cultura deportiva mexicana.

No es la primera vez que eventos de MLB en territorio mexicano logran este tipo de cruces culturales, pero la presencia de una figura como Gurriel portando los colores azulcremas elevó el impacto mediático del momento. Su carisma y cercanía con la afición latina jugaron un papel clave.

Lourdes Gurriel en la MLB l AP

La vitrina de estrellas en México

Además, el México City Series ha servido como plataforma para acercar a las estrellas del besbol con el público mexicano, generando momentos únicos fuera del terreno de juego. Este tipo de gestos fortalecen el vínculo entre ligas y aficionados de distintas disciplinas.

Para el América, la exposición internacional que representa ver a un jugador de MLB portando su camiseta también resulta significativa, reafirmando su estatus como una de las marcas deportivas más reconocidas del continente.