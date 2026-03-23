Dimitri Payet anuncia a sus 39 años su retiro del futbol profesional

Dimitri Payet, futbolista francés de casi 39 años, anunció su retiro oficial del futbol profesional, actualmente el conocido como 'El Mago' se encuentra sin equipo tras terminar su etapa en el Vasco da Gama.

Dimitri Payet con la playera del Vasco de Gama l INSTA: @payetdimitri27

A pesar de ser un futbolista con grandes cualidades, calidad y herramientas futbolísticas, Payet nunca logró levantar un campeonato en ninguno de los equipos en los que militó.

Dimitri Payet con el West Ham l INSTA: @payetdimitri27

El futbolista francés pasó por varios equipos en la Ligue 1, donde vistió las playeras de Nantes, Saint-Étienne, Lille y Marsella. Payet sumó un total de 492 partidos al portar los colores de estos tres clubes.

'El Mago' tuvo un paso por la Premier League vistiendo los colores del West Ham. En su estancia con el equipo de The Hammers disputó un total de 48 partidos donde pudo anotar 11 goles.

El centro ofensivo vistió de igual manera la camiseta de la Selección de Francia en 38 encuentros, incluyendo la final de la Eurocopa 2016 en la cual cayeron ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Dimitri Payet anunció su retiro de las canchas

Dimitri Payet con el Vasco Da Gama l INSTA: @payetdimitri27

Durante el medio tiempo en el partido del partido Lille-Marsella, el francés habló a los micrófonos de Ligue 1+, entre voz entrecortada y lágrima, 'El Mago' hizo público su decisión de decir adiós al futbol profesional.