Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Dimitri Payet anuncia a sus 39 años su retiro del futbol profesional

Payet portando la jersey del Olympique de Marsella l INSTA: @payetdimitri27
Jorge Armando Hernández 18:18 - 22 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero francés conocido como 'El Mago' avisa que dirá adiós a las canchas del futbol

Dimitri Payet, futbolista francés de casi 39 años, anunció su retiro oficial del futbol profesional, actualmente el conocido como 'El Mago' se encuentra sin equipo tras terminar su etapa en el Vasco da Gama.

Dimitri Payet con la playera del Vasco de Gama l INSTA: @payetdimitri27

A pesar de ser un futbolista con grandes cualidades, calidad y herramientas futbolísticas, Payet nunca logró levantar un campeonato en ninguno de los equipos en los que militó.

Dimitri Payet con el West Ham l INSTA: @payetdimitri27

El futbolista francés pasó por varios equipos en la Ligue 1, donde vistió las playeras de Nantes, Saint-Étienne, Lille y Marsella. Payet sumó un total de 492 partidos al portar los colores de estos tres clubes.

'El Mago' tuvo un paso por la Premier League vistiendo los colores del West Ham. En su estancia con el equipo de The Hammers disputó un total de 48 partidos donde pudo anotar 11 goles.

El centro ofensivo vistió de igual manera la camiseta de la Selección de Francia en 38 encuentros, incluyendo la final de la Eurocopa 2016 en la cual cayeron ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Dimitri Payet anunció su retiro de las canchas
Dimitri Payet con el Vasco Da Gama l INSTA: @payetdimitri27

Durante el medio tiempo en el partido del partido Lille-Marsella, el francés habló a los micrófonos de Ligue 1+, entre voz entrecortada y lágrima, 'El Mago' hizo público su decisión de decir adiós al futbol profesional.

Ha sido una bonita aventura y quiero dar las gracias a quienes en estos 20 años me han acompañado en ella.
Últimos videos
Lo Último
20:57 “Estoy feliz por ser convocado”: Paulinho, tras su llamado sorpresa con Portugal
20:46 ¡Volvió al Bernabéu! Sergio Ramos presente en el Derbi Madrileño
20:36 Guardiola llega a 40 títulos y queda a solo nueve de Sir Alex Ferguson
20:24 ¡Ah no bueno! Luis García apunta a ser nuevo entrenador del Sevilla ante salida de Almeyda
20:14 Raúl Jiménez vs Hormiga González: ¿Quién lleva más goles en 2026?
20:03 Ken Stabler: la definición de ser un Raider
19:34 ¡Bombazo en la MLS! Antoine Griezmann jugará en Orlando City
19:19 Arlindo dos Santos Cruz y la historia del primer gol en el Estadio Azteca
19:06 ¡Nada para nadie! Toluca rescata su invicto en un peleado empate ante Pachuca
19:04 Susto en la MLB: Lanzador de los Phillies se desploma por un paro cardíaco
Tendencia
1
Contra VIDEO: pelea en concierto de Grupo Firme en Honduras
2
Futbol Botafogo anunció el despido de Martín Anselmi como DT del club: 'No vimos el progreso'
3
Contra Tinacos gratis en Edomex 2026: requisitos y cómo acceder al apoyo por escasez de agua
4
Futbol César Montes reaparece en el Lokomotiv con gol incluido
5
Futbol ¡Llegó tarde! Arbeloa deja en el banquillo a Trent-Alexander en el Derbi Madrileño por impuntualidad
6
Empelotados Prensa regia se enfrasca con 'El Chuyón' tras victoria de Chivas
Te recomendamos
Paulinho celebra en Aguascalientes | MEXSPORT
Futbol
22/03/2026
“Estoy feliz por ser convocado”: Paulinho, tras su llamado sorpresa con Portugal
¡Volvió al Bernabéu! Sergio Ramos presente en el Derbi Madrileño
Futbol
22/03/2026
¡Volvió al Bernabéu! Sergio Ramos presente en el Derbi Madrileño
Guardiola llega a 40 títulos y queda a solo nueve de Sir Alex Ferguson
Futbol
22/03/2026
Guardiola llega a 40 títulos y queda a solo nueve de Sir Alex Ferguson
¡Ah no bueno! Luis García apunta a ser nuevo entrenador del Sevilla ante salida de Almeyda
Futbol
22/03/2026
¡Ah no bueno! Luis García apunta a ser nuevo entrenador del Sevilla ante salida de Almeyda
Raúl Jiménez vs Hormiga González: ¿Quién lleva más goles en 2026?
Futbol
22/03/2026
Raúl Jiménez vs Hormiga González: ¿Quién lleva más goles en 2026?
Ken Stabler: la definición de ser un Raider
NFL
22/03/2026
Ken Stabler: la definición de ser un Raider