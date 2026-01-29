¿Dónde tramitar la licencia en Edomex 2026 sin filas? Checa los módulos móviles disponibles

Si andas corriendo porque se te vence la licencia y no quieres perder media vida en una fila, hay buenas noticias: el Gobierno del Estado de México activó módulos móviles para tramitar tu licencia de conducir rápido y sin cita, en distintas localidades del Edomex.

Desde Ecatepec hasta Cuautitlán Izcalli, estos puntos móviles estarán disponibles durante los últimos días de enero de 2026, con el objetivo de evitar las típicas aglomeraciones y la saturación de citas en línea.

Los módulos de atención están de lunes a viernes / X: @SEMOV_Edomex

Módulos móviles para tramitar tu licencia Edomex 2026

Aquí va la lista de módulos, con fecha incluida, para que te lances al que te quede más cerca:

Ecatepec : Av. México-Texcoco s/n, Col. Santa Cruz Venta de Carpio (26-28 de enero)

Tultepec : Calle Plaza Hidalgo 1, Col. Centro (29-30 de enero)

Lerma: Plaza Juárez 1, Col. Centro Chalco: Mz. 018, Col. San Sebastián (26 de enero)

Almoloya de Juárez : José María Morelos s/n, Col. Centro (28 de enero)

Jilotzingo : Camino Real s/n, Col. Centro, Santa Ana Jilotzingo

Cuautitlán Izcalli : Santa María de Guadalupe s/n, Col. La Quebrada

La Paz : Calle 9, mz. 81 l 7, Col. Valle de los Reyes (27 de enero)

Ecatepec 2: (otro módulo): Calle Lima 12-63, Granjas Independencia C (28 de enero)

Chiconcuac: Calle Carril Xolache 609, Ejido de Chiconcuac (29 y 30 de enero)

Recuerda llevar toda la documentación completa para sacar la licencia / Redes Sociales

Horarios y requisitos

El horario de atención es de 09:00 a 17:30 horas, con servicio extendido hasta las 18:00. No olvides llevar estos documentos:

Acta de nacimiento legible

CURP actualizado

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (máx. 3 meses)

Comprobante de pago Examen de conocimientos aprobado (si aplica)

Certificado EEC1631 (motociclistas)

Si no quieres que se te pase el tiempo y tener que pagar recargos o andar sin licencia, échale ojo a estos módulos y aprovecha que no hay que hacer cita. Solo llega temprano.