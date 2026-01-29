Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Dónde tramitar la licencia en Edomex 2026 sin filas? Checa los módulos móviles disponibles

Desde Ecatepec hasta Cuautitlán Izcalli podrás hacer el trámite / @SEMOV_Edomex
Jorge Reyes
Jorge Reyes 20:04 - 28 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los espacios para sacar tu documento solo estarán todo enero, así que te queda poco tiempo

Si andas corriendo porque se te vence la licencia y no quieres perder media vida en una fila, hay buenas noticias: el Gobierno del Estado de México activó módulos móviles para tramitar tu licencia de conducir rápido y sin cita, en distintas localidades del Edomex.

Desde Ecatepec hasta Cuautitlán Izcalli, estos puntos móviles estarán disponibles durante los últimos días de enero de 2026, con el objetivo de evitar las típicas aglomeraciones y la saturación de citas en línea.

Los módulos de atención están de lunes a viernes / X: @SEMOV_Edomex

Módulos móviles para tramitar tu licencia Edomex 2026

Aquí va la lista de módulos, con fecha incluida, para que te lances al que te quede más cerca:

  • Ecatepec: Av. México-Texcoco s/n, Col. Santa Cruz Venta de Carpio (26-28 de enero)

  • Tultepec: Calle Plaza Hidalgo 1, Col. Centro (29-30 de enero)

  • Lerma: Plaza Juárez 1, Col. Centro Chalco: Mz. 018, Col. San Sebastián (26 de enero)

  • Almoloya de Juárez: José María Morelos s/n, Col. Centro (28 de enero)

  • Jilotzingo: Camino Real s/n, Col. Centro, Santa Ana Jilotzingo

  • Cuautitlán Izcalli: Santa María de Guadalupe s/n, Col. La Quebrada

  • La Paz: Calle 9, mz. 81 l 7, Col. Valle de los Reyes (27 de enero)

  • Ecatepec 2: (otro módulo): Calle Lima 12-63, Granjas Independencia C (28 de enero)

  • Chiconcuac: Calle Carril Xolache 609, Ejido de Chiconcuac (29 y 30 de enero)

Recuerda llevar toda la documentación completa para sacar la licencia / Redes Sociales

 Horarios y requisitos

El horario de atención es de 09:00 a 17:30 horas, con servicio extendido hasta las 18:00. No olvides llevar estos documentos:

  • Acta de nacimiento legible

  • CURP actualizado

  • Identificación oficial vigente

  • Comprobante de domicilio (máx. 3 meses)

  • Comprobante de pago Examen de conocimientos aprobado (si aplica)

  • Certificado EEC1631 (motociclistas)

Si no quieres que se te pase el tiempo y tener que pagar recargos o andar sin licencia, échale ojo a estos módulos y aprovecha que no hay que hacer cita. Solo llega temprano.

El horario de atención es de 09:00 a 17:30 horas / X: @SEMOV_Edomex
Últimos videos
Lo Último
14:50 ¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
14:41 ¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
14:16 El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
14:07 ¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
13:30 Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
13:28 ¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
13:11 Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
13:08 Trump elogia a Claudia Sheinbaum tras llamada: “México tiene una líder maravillosa”
12:43 Antonela Rocuzzo presume su amor por Argentina al lucir jersey
12:35 Randal Kolo Muani sufrió fuerte accidente en su Ferrari antes partido de Champions del Tottenham
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez regresa a la pista: así le fue en los test de Barcelona
2
Contra ¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?
3
Contra ¿Cuándo llegará la nueva PlayStation 6? Hay cambio de fecha
4
Futbol OFICIAL: Mateusz Bogusz se va de Cruz Azul; así se dio la salida del polaco
5
Futbol Antonio Carlos Santos lanza críticas contra América: "Tienen que ganar todo; han fichado petardos"
6
Contra VIDEO: “¡Asesino, lárgate!”, increpan a Felipe Calderón durante foro en París
Te recomendamos
LIGA MX EQUIPOS ROTA
Futbol
29/01/2026
¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
Contra
29/01/2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
Futbol Nacional
29/01/2026
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Contra
29/01/2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Contra
29/01/2026
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
29/01/2026
¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal