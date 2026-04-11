¿Dónde ver el Sevilla vs. Atlético Madrid? Fecha, hora y transmisión

Sevilla se enfrentará a Atlético de Madrid en un duelo correspondiente a LaLiga; un juego donde se podría ver en actividad a Obed Vargas tras darle descanso en la Champions League.

Los sevillistas llegan con 4 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Esto los ha relegado en varias ocasiones en la tabla de posiciones. Mientras que Los Colchoneros vienen de conseguir una importante victoria sobre el Barcelona en la Ida de los Cuartos de Final de la Champions League.

Atlético de Madrid busca afianzarse en LaLiga

Sevilla y Atlético de Madrid pasan por momentos diferentes en LaLiga. Los locales están ‘coqueteando’ con la zona de descenso, estando a dos puntos del Elche, mientras que los Rojiblancos quieren seguir con su buen momento para impulsarse más en el torneo local.

Sevilla se posiciona como diecisieteava en la clasificación, cerca de la zona del descenso. Los sevillistas registran ocho victorias, siete empates y quince derrotas, sumando 37 goles a favor y 50 en contra, teniendo una diferencia de -13.

Sevilla destacó el apoyo de sus aficionados | AFP

Atlético Madrid se ubica en el lugar cuatro de la tabla; de conseguir 3 puntos, podría subir al puesto número 3 de la Liga. Los Regiblancos llevan un registro de diecisiete victorias, seis empates y siete derrotas, sumando 50 goles a favor y 30 en contra, teniendo una diferencia de +20.

Atlético de Madrid vence a Barcelona | AP

¿Dónde ver el partido Sevilla vs. Atlético Madrid?

El partido entre Sevilla y Atlético Madrid se llevará a cabo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán; podrá disfrutarse en punto de las 13:00 hrs el día 11 de abril (tiempo CDMX), siendo transmitido por Sky Sports.