¿Dónde ver FC Barcelona vs. Rayo Vallecano? Fecha, hora y transmisión de la Jornada 29 de LaLiga

No es un simple juego de LaLiga para el Barcelona, ya que, de ganar los dirigidos por Hansi Flick, se mantendrían firmes en la cima del campeonato, pero el Rayo Vallecano no se lo hará tarea sencilla.

Un paso más hacia el campeonato de LaLiga

Barcelona y Rayo Vallecano viven momentos distintos en LaLiga; los blaugranas llegan de golear en Champions League y en la cima del torneo local, buscando consolidarse como el principal candidato al título. Mientras que el Rayo lucha por mantenerse en la zona media de la tabla y seguir sumando puntos cruciales.

El Barcelona se posiciona en el primer lugar de la tabla de posiciones, destacando por su poder ofensivo. Esto los ha ayudado a conseguir veintitrés victorias, un empate y solo cuatro derrotas, con 77 goles a favor y 28 en contra, con una diferencia de +49. Los blaugranas son uno de los equipos más constantes del torneo.

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Rayo Vallecano, por su parte, se ubica en el lugar 14 de la tabla de clasificación, con siete victorias, once empates y diez derrotas. Solo ha podido anotar 28 goles a favor y 34 en contra, con una diferencia de -6. La intención del equipo madrileño es escalar posiciones y alejarse de cualquier riesgo en la recta final del campeonato.

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¿Dónde ver el partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Spotify Camp Nou el 22 de marzo de 2026; podrá disfrutarse a las 07:00 hrs (tiempo CDMX), siendo transmitido por ESPN en televisión o a través de Disney+ en plataforma de streaming.