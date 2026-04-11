DT del Lyon resalta la falta de compromiso de Endrick: "Su juego no me satisface"

El director técnico del Olympique de Lyon, Paulo Fonseca, habló directo y sin tapujos del rendimiento de Endrick, que fue cedido por el Real Madrid a préstamo hasta junio de 2026, considera que ha tenido una falta de compromiso con el equipo y no está nada satisfecho.

El jugador brasileño acumula cuatro partidos sin lograr una anotación, la situación actual del delantero tiene muy decepcionado a Fonseca quien le exige mucho más al futbolista carioca.

Paulo Fonseca en un partido l AP

"No estoy satisfecho con su juego. No estoy aquí para hundir a los jugadores. Pero espero más de él. Me dijo que estaba un poco cansado por su viaje desde Estados Unidos la semana pasada, pero tiene la responsabilidad de hacer más", destacó que su intención no es afectar a nadie, pero si exigir un rendimiento óptimo.

De modo que, ante la sequía de anotaciones por parte del ex del Real Madrid, el Olympique de Lyon ha tenido que depender mucho de Alfonso Moreira como su referente en el eje de ataque. Moreira jugaba antes en la tercera división portuguesa y hoy lidera la ofensiva en un equipo de Ligue 1 .

El estratega Fonseca destacó que si Alfonso ha tenido el coraje de sobresalir en el equipo, entonces Endrick, quien ya era considerado figura, debe de hacer lo mismo y no quedarse en su zona de confort como lo hizo con Angers.

¿Qué ha pasado con Endrick?

Paulo Fonseca durante un partido l AP

El delantero carioca ha estado participando activamente sobre todo con su selección, disputó los partidos amistosos en Estados Unidos ante Francia y Croacia, pero no logró apuntarse anotaciones en su Arsenal.