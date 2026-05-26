Eduardo Ortegon Williamson intensifica desazolve sanitario en Monterrey

Detrás de calles limpias, drenajes funcionales y la prevención de inundaciones o derrames, existe un trabajo constante de mantenimiento que requiere planeación técnica, inversión y operación continua. En Monterrey, Servicios de Agua y Drenaje ha intensificado estas labores durante 2026, alcanzando ya más de 320 kilómetros de intervención en la red de drenaje sanitario.

El director general de la paraestatal, Eduardo Ortegón Williamson, ha señalado que el enfoque actual combina acciones preventivas y correctivas para mantener en operación una infraestructura que enfrenta desgaste natural y una creciente demanda urbana. Entre las labores realizadas se encuentran el desazolve de tuberías, la sustitución de líneas deterioradas y la renovación de conexiones domiciliarias.

De acuerdo con cifras de la dependencia, de enero a mayo se han lavado 314 mil 087 metros de tubería mediante equipos especializados que inyectan agua a presión para remover residuos acumulados. Este procedimiento ayuda a prevenir taponamientos y derrames que pueden afectar tanto a viviendas como a la vía pública.

El mantenimiento preventivo como estrategia urbana

Eduardo Ortegón Williamson explicó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para reducir riesgos sanitarios y mejorar la eficiencia operativa del sistema de drenaje en la ciudad.

“Sumamos 314 mil 087 metros de tubería desazolvada, esto representa alrededor del 50 % de los 624 mil metros que nos propusimos limpiar durante 2026. El equipo operativo de todas las centrales ha participado para mantener el ritmo de trabajo y avanzar de buena forma en estos primeros cinco meses del año”, señaló el directivo.

El mantenimiento preventivo cobra especial relevancia en ciudades con alta densidad poblacional como Monterrey, donde la acumulación de grasas, residuos sólidos y objetos no aptos para el drenaje puede generar bloqueos severos. Cuando esto ocurre, aumentan los riesgos de colapsos, fugas y contaminación sanitaria.

Es importante mencionar que especialistas en infraestructura hidráulica coinciden en que el desazolve periódico permite prolongar la vida útil de las redes y reducir costos mayores de reparación a largo plazo. Además, estas labores ayudan a mejorar la capacidad de conducción durante temporadas de lluvia intensa.

Renovación de tuberías y participación ciudadana

Además de la limpieza de líneas sanitarias, Agua y Drenaje de Monterrey también trabaja en la sustitución de infraestructura envejecida. Hasta ahora, la dependencia reporta más de 7 kilómetros de tuberías renovadas en distintos sectores de la ciudad.

“Hemos reemplazado tuberías envejecidas por drenaje sanitario renovado. Al momento llevamos 7 mil 034 metros lineales, lo que representa el 48 % de los 14 mil 500 que nos pusimos como meta cambiar en el año en curso. Todo esto con recurso propio. Aparte estamos renovando más kilómetros de drenaje con contratistas con recurso financiado por el NADBank”, indicó Eduardo Ortegón Williamson.

El directivo también enfatizó la importancia de la participación ciudadana en el cuidado de la red sanitaria. La dependencia ha reiterado el llamado a evitar arrojar toallas húmedas, aceites, grasas y otros residuos al drenaje doméstico, ya que estos materiales son una de las principales causas de obstrucciones.