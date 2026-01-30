El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?

Los amantes del cielo tienen una cita con la historia: el eclipse solar más largo del siglo XXI ya tiene fecha confirmada por la NASA, y promete ser uno de los espectáculos más impresionantes que veremos… aunque no todos podrán disfrutarlo.

De acuerdo con la agencia espacial estadounidense, el eclipse solar más largo del siglo ocurrirá el 2 de agosto de 2027, y su pico máximo durará 6 minutos y 23 segundos. Sí, más de seis minutos de oscuridad total en pleno día.

Este tiempo lo convierte en el segundo más largo del siglo, apenas un segundo por debajo del eclipse de 2009, que tuvo una duración total de 6 minutos y 24 segundos.

Lamentablemente en México no se podrá apreciar este fenómeno natural / FREEPIK

¿Dónde será visible el eclipse solar?

Aunque muchos ya están marcando la fecha en el calendario, no todos tendrán la fortuna de presenciarlo. México no está en la lista de países desde donde se podrá ver el fenómeno.

La mejor visibilidad será en regiones de Medio Oriente y el norte de África, especialmente Luxor, en Egipto, donde el eclipse alcanzará su punto máximo.

Otros lugares privilegiados para ver el eclipse serán:

España (especialmente Cádiz y Málaga)

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto (Luxor y Asuán)

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

El eclipse solar más largo del siglo ocurrirá el 2 de agosto de 2027 / FREEPIK

El fenómeno tendrá distintas fases y se verá de forma parcial o total dependiendo de la región. Según la NASA:

Inicio del eclipse parcial : Aproximadamente a las 8:00 UTC (10:00 h en Egipto)

Inicio de la fase total: Poco después de las 9:00 UTC

Duración completa del fenómeno: Más de tres horas

Así que si estás pensando en armar un viaje con vista al cielo, Luxor podría convertirse en el epicentro turístico del 2027. Y si no puedes viajar, siempre queda seguir la transmisión en línea… o esperar al siguiente eclipse visible en México.