El Vasco los blinda del abucheo

Uno de los trabajos que mejor hace el Vasco es con el ánimo, les habló para blindarlos ante la rechifla. Ojalá que lo logre, porque vi a varios, incluido Rafita Márquez, que no les gustó nadita de nada la reacción de la tribuna. ¿Y sabes qué, mi Franky? Luce difícil que sea distinto en el Mundial.

SIN CHANCE PARA REFUERZOS PARCHE

Ya sabemos que hubo acuerdo de dueños para ceder a seleccionados a la concentración mundialista en plena Liguilla, y que acordaron pedir a FIFA poder reemplazarlos con refuerzos extraordinarios temporales.

Con la visita de Infantino y su séquito, Doña Fede volvió a preguntar si finalmente sí les van a dar chance de hacer estas contrataciones especiales, pero los Fiferos se hicieron como que la Virgen les hablaba: No hubo respuesta y yo creo que como decía Don Teofilito, ‘ni la habrá’. Pinta para que el plan que tenían para no estropear la Liguilla no jale este Clausura 2026.

…NI LOS ESTADIOS LES PRESTAN

También aprovecharon para volver a preguntar si habría una excepción para poder ocupar los estadios una vez entregados a la FIFA, fueron precisamente los clubes que hospedarán el Mundial, Chivas, América y hasta Rayados, con todo y que está lejos de tener Fiesta Grande.

Exactamente un mes antes del inicio de la Copa del Mundo, las tres sedes entregarán sus inmuebles, con lo que no podrán jugar ahí ni Semifinales ni Final del Clausura. Por eso pidieron chance de jugar aunque ya los tenga FIFA, pero tampoco recibieron respuesta. Ya creo que se la Pérez Prado.

DOÑA TELE SE QUEJA DEL AZTECA

Ya metido con los estadios, vaya críticas a la remodelación del Azteca, incluso de las televisoras que tendrán los derechos del Mundial, Televisa y TV Azteca. Eso sí, sólo los del Ajusco se atrevieron a decirlo al aire.

Me contaron que ambas señales tuvieron que compartir el mismo palco, separados sólo por una puerta, con mucha gente amontonada para la producción de la transmisión, apretada y acalorada, lejos de las condiciones a las que estaban acostumbras.

No gustó que el palco estuviera ahora en una esquina y hasta arriba, ahora viendo el juego como si fueran hormigas. Además, sin aire acondicionado, con lo que es un horno y encima, para ir al baño había que bajar las cansadas escaleras y que pasar entre la afición en la tribuna. Ni modo.

MUCHO ANUNCIO, PERO NO EN EL MUNDIAL

Y ahora sí para cerrar, la buena noticia para Televisa es que por fin frenó el dominio de Azteca en la audiencia en el canal contra canal en abierta, pues ahora empataron en el rating.