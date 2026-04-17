¡Emotivo! Cata Dominguez jugó en la Sub-21 contra su hijo

Julio César ‘Cata’ Domínguez es uno de los futbolistas con más historia en la Liga MX. Su largo paso con el equipo de Cruz Azul lo consolidó como uno de los ídolos de la nueva generación celeste. Ahora en el Atlético de San Luis y con el cierre de su carrera, el jugador mexicano vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera de 20 años.

Cata Domínguez durante un partido

¿Qué hizo el Cata?

En la celebración de sus 20 años como futbolista en el máximo circuito, el mediocampista solo tuvo una petición al equipo potosino, jugar en la Sub-21 ¿la razón? poder enfrentar a su hijo en un partido oficial.

Julio César Domínguez Castillejos, hijo del defensor, juega para las inferiores de Pumas, rival del San Luis en la Jornada, por lo que todo se juntó para hacer realidad los deseos del ex futbolista del Cruz Azul.

El club potosino accedió a la solicitud del defensor, quien fue considerado para el compromiso de la categoría Sub-21 en un duelo que rápidamente llamó la atención por el contexto familiar. Desde el silbatazo inicial, el encuentro tomó un significado distinto, con padre e hijo compartiendo la cancha, pero defendiendo distintos colores.

Victoria de Pumas Sub-21 sobre San Luis | IMAGO7

Momento padre e hijo

Durante el partido, ambos jugadores tuvieron participación activa en sus respectivas posiciones, viviendo un momento poco común dentro del futbol profesional. La presencia de Domínguez en la categoría juvenil no pasó desapercibida para los asistentes, quienes siguieron de cerca cada intervención tanto del experimentado jugador como de su hijo.

El duelo también representó una experiencia formativa para el joven futbolista, al medirse directamente con un jugador con amplia trayectoria en el balompié mexicano. Para el ‘Cata’, significó una forma distinta de conmemorar su carrera, alejándose de homenajes tradicionales y apostando por un momento dentro del terreno de juego, en el duelo que terminó en un empate a un gol, pero con victoria universitaria a través de los penales.

Al finalizar el encuentro, la imagen de ambos compartiendo la cancha quedó como uno de los episodios más significativos en la trayectoria del defensor, quien sumó así un recuerdo distinto en sus dos décadas como profesional, ahora ligado directamente con su familia.