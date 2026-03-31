Empleo en México arranca 2026 con caída: ¿cómo nos afecta esto?

El mercado laboral en México inició el 2026 con señales mixtas: mientras los salarios registraron un incremento, el número de personas contratadas disminuyó.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en enero las remuneraciones crecieron 2.7% anual; sin embargo, el personal ocupado cayó 1.3% en comparación con el mismo mes de 2025.

Este comportamiento refleja una desaceleración en la generación de empleo formal en sectores clave como construcción, manufactura, comercio y servicios privados. El Inegi detalló que el personal dependiente de empresas bajó 1.2%, mientras que el no dependiente —como outsourcing o esquemas similares— cayó aún más, con un descenso de 4.8%.

En enero las remuneraciones crecieron 2.7% anual, ; sin embargo, el personal ocupado cayó 1.3% / FREEPIK

Más personas trabajan por su cuenta

Aunque hay menos contratación formal, el empleo en general se mantiene alto. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en enero de 2026 había 59.7 millones de personas ocupadas, equivalente al 97.3% de la población económicamente activa.

Sin embargo, el dato relevante es el cambio en la dinámica laboral: 41.4 millones de personas trabajan como subordinados, lo que representa una caída anual de 91 mil personas. En contraste, el trabajo independiente creció, alcanzando 13.4 millones de mexicanos, es decir, 555 mil más que el año pasado.

Este comportamiento refleja una desaceleración en la generación de empleo formal en sectores como construcción, comercio y servicios privados / FREEPIK

Sueldos suben, pero no todos ganan estabilidad

A nivel mensual, las remuneraciones aumentaron 0.8% respecto a diciembre de 2025, lo que podría parecer una buena noticia. No obstante, este crecimiento no necesariamente compensa la menor contratación ni la precariedad en algunos esquemas laborales.

El Inegi explicó que estos indicadores permiten entender cómo evoluciona el empleo en el país y sirven para diseñar políticas públicas que mejoren las condiciones laborales. Aun así, los datos muestran que el mercado está cambiando hacia modelos menos estables.

41.4 millones de personas trabajan como subordinados, lo que representa una caída anual de 91 mil personas / FREEPIK

¿Cómo te afecta esta situación?

Para los trabajadores, este escenario implica menos oportunidades de empleo formal y mayor competencia por vacantes. También podría traducirse en más personas recurriendo al autoempleo o trabajos informales.

Para las empresas, el reto será mantener el crecimiento salarial sin frenar la contratación. Mientras tanto, el comportamiento del empleo en los próximos meses será clave para determinar si se trata de una tendencia o solo un ajuste temporal en la economía mexicana.