Es posible entrenar la mente para dejar de reaccionar en automático: Ivonne Mancera

Este flujo constante refuerza patrones que se repiten sin cuestionamiento, generando respuestas automáticas que rara vez se ponen en duda.

A este fenómeno se suma una característica clave del cerebro: la tendencia a priorizar estímulos negativos. Investigaciones publicadas en Proceedings of the National Academy of Sciences han mostrado que los estímulos negativos se procesan con mayor rapidez que los positivos, lo que explica por qué muchas reacciones automáticas se inclinan hacia escenarios adversos.

Ivonne Mancera Valdivia plantea que el problema no es la mente, sino la falta de entrenamiento. Desde IMCU, su gimnasio mental digital, propone un enfoque que parte de una idea simple pero profunda: la mente puede entrenarse de la misma forma en que se entrena el cuerpo.

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“No necesitas dejar de pensar, necesitas aprender a dirigir tu mente”, afirma Ivonne Mancera.

Este planteamiento cambia la narrativa tradicional del bienestar. No se trata de alcanzar un estado ideal o eliminar pensamientos negativos, sino de desarrollar la capacidad de intervenirlos antes de que se conviertan en reacción.

Ivonne Mancera Valdivia insiste en que la mayoría de las respuestas emocionales no se eligen, se repiten. Se activan porque ya fueron recorridas antes. Sin entrenamiento, la mente responde de la misma forma frente a estímulos similares.

IMCU se construye sobre esa lógica: detectar el pensamiento, pausar la reacción y redirigir la interpretación. No como un evento aislado, sino como una práctica constante que, con el tiempo, modifica la forma en que se vive la realidad.

En un entorno marcado por la sobreestimulación, esta capacidad se vuelve cada vez más relevante. La velocidad con la que se consume información deja poco espacio para procesarla, lo que favorece respuestas inmediatas en lugar de decisiones conscientes.

Ivonne Mancera propone recuperar ese espacio. No desde la teoría, sino desde la repetición. Entrenar la mente implica generar nuevas rutas de respuesta, lo que permite que la reacción automática deje de ser la única opción disponible.