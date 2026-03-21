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Escalofriante accidente provoca caos entre ciclistas en la Milano-Sanremo Femenil 2026

Milano-Sanremo l X:Milano_Sanremo
Ramiro Pérez Vásquez 09:45 - 21 marzo 2026
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Un momento de tensión se vivió en la edición 2026 de la Milano-Sanremo Femenil 2026 cuando, a tan solo 19 kilómetros de la meta, se registró un aparatoso accidente durante el descenso de la Cipressa, uno de los puntos más técnicos y peligrosos del recorrido. La caída involucró a varias ciclistas del pelotón en un tramo donde la velocidad y la dificultad de la curva resultaron determinantes.

Entre las afectadas estuvo la polaca Kasia Niewiadoma, quien terminó impactándose directamente contra las barreras metálicas tras perder el control en plena bajada. La escena generó preocupación inmediata tanto entre sus compañeras como en los equipos técnicos, debido a la violencia del golpe.

Milano-Sanremo l X:Milano_Sanremo

En el mismo incidente, la ciclista Le Court también se vio comprometida, quedando atrapada en el tumulto que se formó tras la caída inicial. La acumulación de corredoras en un espacio reducido complicó la maniobra de evasión para quienes venían detrás, provocando un efecto dominó característico en este tipo de descensos.

Deborah Silvestri

Sin embargo, el momento más dramático lo protagonizó la italiana Deborah Silvestri, quien, impulsada por la inercia, no logró frenar a tiempo y terminó sobrepasando la barrera de contención en la curva. La corredora cayó al vacío ante la mirada atónita de quienes seguían la competencia.

Ciclistas en Milano-Sanremo l X:Milano_Sanremo

A pesar de la espectacularidad del incidente, Silvestri tuvo una caída que, dentro de lo posible, resultó afortunada. La ciclista descendió varios metros y terminó impactando en una zona más baja, cayendo sentada, lo que amortiguó en parte el golpe y evitó consecuencias potencialmente más graves milagrosamente y gracias a Dios.

La carrera fue momentáneamente marcada por la incertidumbre, mientras los servicios médicos actuaban con rapidez para atender a las involucradas. El pelotón continuó su marcha, pero el accidente dejó una evidente tensión entre las competidoras en los kilómetros finales hacia Sanremo.

¿Cómo se encuentra Deborah Silvestri?

Más tarde, los organizadores y equipos médicos informaron que Deborah Silvestri se encontraba fuera de peligro. Fue trasladada a un hospital cercano para su evaluación, donde se confirmó que no presentaba lesiones de gravedad, lo que generó alivio en el entorno del ciclismo.

Cabe mencionar, que estos tipos de accidentes suelen suceder en el ciclismo profesional, especialmente en pruebas de alta velocidad como la Milano-Sanremo. A pesar del susto, la rápida respuesta médica y la fortuna en la caída evitaron que el incidente pasara a mayores, dejando una de las imágenes más impactantes de la temporada 2026.

Concluyó la ruta de Milano-Sanremos l X:Milano_Sanremo
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