Escena desoladora: Gran incendio devora la casa de un exfutbolista

La casa de Popović quedó completamente calcinada por un incendio que la devoró durante la noche. La fortuna quiso que el exfutbolista se despertara en un momento dado para ir al baño, lo que salvó su vida y la de su esposa.

Incendio en casa de Zvonko Popović | sportal.blic.rs

La noticia de la desgracia del exjugador y entrenador del Partizan se difundió a través de numerosos futbolistas, quienes, mediante las redes sociales, hicieron un llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que, con sus donaciones a una cuenta bancaria, ayudaran a la desafortunada familia a reconstruir el hogar que fue pasto de las llamas.

La casa del exjugador y entrenador del Partizan, Zvonko Popović, ha sido pasto de las llamas. Se ruega a todos los aficionados que, si les es posible, ayuden con una donación.Zvonko PopovićNLB Komercijalna bankaNº de cuenta: 205900100704904717Así reza una publicación que circula por las redes sociales.

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Zvonko Popović fue jugador del primer equipo del Partizan entre 1980 y 1985. Durante su carrera, el defensa también jugó para el Panseraikos griego, Budućnost, Vojvodina, Angers y Roussillon. Como entrenador, trabajó en las categorías inferiores del Teleoptik y del equipo blanquinegro entre 1998 y 2011.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.