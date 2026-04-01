Estadounidense confronta a aficionados de Iraq previo al Mundial y amenaza con llamar a ICE

La política anti-migratoria de Estados Unidos sigue causando estragos y ya tuvo sus primeros incidentes con aficionados de cara a la Copa del Mundo 2026. De cara al Repechaje Intercontinental, donde Iraq busca su pase al torneo internacional, algunos de sus fanáticos tuvieron complicaciones al buscar llegar a México a través de Estados Unidos.

Ese martes un incidente se registró en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, en Estados Unidos, donde un hombre seguidor del movimiento MAGA (Make America Great Again) protagonizó una confrontación con un grupo de aficionados iraquíes que viajaban rumbo a México para el partido de clasificación.

De acuerdo con la información disponible, los aficionados se encontraban cerca de la puerta D12 mientras se preparaban para abordar su vuelo con destino a Monterrey, donde Iraq disputará un partido de repechaje frente a Bolivia en busca de un lugar en la Copa del Mundo.

Balón y trofeo de la Copa del Mundo 2026 | @fifamedia

Confrontación en zona de abordaje

El hombre se acercó al grupo y, según los reportes, amenazó con llamar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para denunciar la presencia de los aficionados.

Durante el altercado, el individuo corrió hacia la multitud y rompió una pancarta que los seguidores sostenían. El cartel estaba escrito en árabe y español, y formaba parte del apoyo al equipo iraquí en su camino rumbo al torneo internacional.

Estadounidense agredió a aficionados de Iraq | CAPTURA

En medio de la confrontación, el hombre gritó frases dirigidas al grupo, entre ellas: “¡Estás en Estados Unidos!” y “¡No se viene a Estados Unidos a hacer eso!”, de acuerdo con los testimonios difundidos.

A group of Iraqi fans was at an airport in Dallas, Texas, waiting to go to MEXICO to watch the match against Bolivia in Monterrey. 🇺🇸



An American man showed up, ripped their banner, and THREATENED to call ICE. 😳🇮🇶



pic.twitter.com/LnqsDriTHK — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 31, 2026

Viaje rumbo a Monterrey para el repechaje

Los aficionados tenían como destino la ciudad de Monterrey, en México, donde la selección de Iraq enfrentará a Bolivia en un partido de repechaje correspondiente al proceso clasificatorio para la Copa del Mundo de 2026.

El Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, uno de los principales puntos de conexión aérea en Estados Unidos, fue el escenario donde ocurrió el incidente.

Iraq se alista para el partido de repechaje del Mundial | AP