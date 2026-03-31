¿Irak o Bolivia? Una de las dos selecciones romperá una sequía de más de 30 años sin Mundial

Si hay algo en lo que ha venido a ayudar a algunos equipos el incremento de lugares en el formato de competencia en la Copa del Mundo es que varias selecciones que han estado ausentes o bien, que nunca han formado parte del torneo, puedan ser parte de los países representados por medio del futbol en el certamen más importante.

Es por ello que para este 2026 algunos equipos serán debutantes, como es el caso de Jordania o Uzbekistán; sin embargo, hay algunos otras naciones que harán todo lo posible por estar de regreso. El Repechaje Intercontinental enfrenta a un par de ellos: Irak y Bolivia.

El Estadio BBVA definirá a uno de los últimos invitados al Mundial l IMAGO7

Todo o nada en la cancha del 'Gigante de Acero'

Después de todo el tiempo que cualquiera de estas dos selecciones han estado fuera de la actividad, el destino los ha decidido juntar en el Estadio Monterrey, una de las tres sedes para la Copa del Mundo en territorio azteca y después de ello, alguno estará de vuelta en la competencia mientras que el otro se quedará fuera al menos por cuatro años más.

Casualmente, la última y única vez que los iraquíes han sido parte de un Mundial fue en México, pues en 1986 fueron uno de los equipos parte de la Fase de Grupos, ya que no pudieron avanzar a la siguiente etapa después de ser eliminados por sus derrotas ante Paraguay, Bélgica y ante el anfitrión México, así que este equipo no tiene una historia lejana al Tri o a suelo mexicano.

Irak ya se encuentra en Monterrey l X:IraqNT_EN

En cuanto a Bolivia, su ausencia es más reciente, pero no por ello contundentemente menor, ya que estuvieron en el torneo de dos ediciones posteriores a la última vez que lo hizo Irak en el Mundial de Estados Unidos 1994, con otra sede idéntica a la que pueden acceder en este año.

¿Cuál será el destino del vencedor?

Ya sea Irak o Bolivia la selección que resulte vencedora, se meterá al Grupo I con Francia, Noruega y Senegal, por lo que los sudamericanos podrían regresar a jugar la Fase de Grupos al país en el que jugaron por última vez hasta ahora.

Erling Haaland jugará su primer Copa del Mundo y será rival de cualquiera que resulte ganador | AP

El partido por el último pase del Repechaje Intercontinental se definirá la noche del martes 31 de marzo en el Estadio de los Rayados de Monterrey, ya que tan solo horas antes, República Democrática del Congo y Jamaica van a enfrentarse para darle el pase a otro de ellos en el Estadio Guadalajara.