Final Repechaje Intercontinental: ¿cuándo y dónde ver Irak vs Bolivia?

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Bolivia logró derrotar a Surinam en la primera fecha del Repechaje Intercontinental, ahora, El Equipo del Altiplano tendrá una cita con la historia ante su similar de Irak, en busca de uno de los últimos boletos para la Copa del Mundo 2026.

Pese a que los sudamericanos fueron los que disputaron un partido, los iraquíes realizaron una auténtica travesía para poder estar en México. Con un sinfín de problemas logísticos por la guerra en Medio Oriente, el conjunto asiático está listo para volver a un Mundial después de 40 años.

Jugadores de Bolivia celebran el gol contra Surinam en el Repechaje Internacional rumbo al Mundial 2026 | MEXSPORT

Por su parte, el cuadro boliviano buscará una victoria para darle una alegría a la gente de La Paz y El Alta, que añoran un regreso mundialista. La última vez que La Verde estuvo en una justa veraniega de tal magnitud fue en Estados Unidos 1994, con Marco 'El Diablo' Etcheverry como máxima figura.

Los últimos Mundiales de Irak y Bolivia

La última vez que ambos equipos estuvieron en una justa mundialista -curiosamente- fue en Norteamérica. Irak jugó en el Mundial de México 1986, compartiendo grupo con el Tricolor; Bolivia lo hizo en la Copa del Mundo del país vecino del norte.

Irak venció a Indondesia I AP

El equipo de los iraquíes jugó por primera -y hasta el momento única- vez una Copa del Mundo en territorio mexicano. Dirigidos por Evaristo de Macedo, el cuadro asiático terminó como último en el Grupo con México, Bélgica y Paraguay; solamente anotó un gol, obra de Ahmed Radhi, ante Bélgica.

La última participación de Bolivia en una Copa del Mundo fue hace 32 años, sin embargo, a diferencia de Irak, el conjunto sudamericano cuenta con dos participaciones más. En Estados Unidos 94, los bolivianos lograron su único gol hasta el momento en un Mundial, obra de Erwin Sánchez.

¿Cuándo y dónde ver Irak vs Bolivia?

Fecha: Martes 31 de marzo de 2026

Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Estadio BBVA, Nuevo León, México

Transmisión: ViX