¡Falsa alarma de bomba! Jugador argentino causa caos por 'broma' en avión

Lo que debía ser un viaje de rutina para el plantel de Gimnasia y Esgrima de Jujuy se transformó en una pesadilla logística y legal. El lateral izquierdo Emiliano Endrizzi, de 32 años, fue el protagonista de un grave incidente en el Aeropuerto Dr. Horacio Guzmán tras gritar la palabra "bomba" poco antes del despegue, lo que desató una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad.

PÁNICO EN PISTA

El equipo jujeño se disponía a viajar hacia Buenos Aires para cumplir con su compromiso ante Agropecuario por la Primera Nacional. Sin embargo, el comportamiento del futbolista obligó a activar los protocolos antiterroristas. En videos que circularon rápidamente por redes sociales —viralizados inicialmente por el comunicador Diego Poggi— se observa a los efectivos policiales retirando a Endrizzi del avión esposado, mientras el resto de los pasajeros expresaba su indignación con gritos de "sinvergüenza" y reclamos por su falta de madurez.

A ver si alguien reconoce a este pelotudo?

Le acaba de cagar el fin de semana a un montón de familias. @SirChandlerBlog @LANACION @infobae pic.twitter.com/mChWmXvrPC — Diego Poggi (@Poggi) April 11, 2026

El vuelo de la empresa Flybondi, programado para las 13:25 horas, sufrió un retraso superior a las dos horas. Todos los ocupantes del Boeing 737-86N tuvieron que desembarcar para permitir una inspección exhaustiva de la aeronave, confirmándose finalmente que no existía ningún artefacto explosivo.

EL CLUB TOMARÁ CARTAS EN EL ASUNTO

La directiva del "Lobo" jujeño no tardó en marcar distancia. Walter Morales, presidente de la institución, fue contundente en declaraciones a Mundo Ascenso:

"El club no tiene ninguna responsabilidad en esto. Vamos a tomar las medidas correspondientes y ponernos a disposición de la Justicia".

Morales confirmó que la rescisión del contrato de Endrizzi está sobre la mesa, enfatizando que el contexto global actual no permite tolerar este tipo de conductas, ni siquiera bajo la excusa de ser una broma.

AEROLÍNEA TOMA POSTURA

Por su parte, Flybondi calificó el acto como una "irresponsabilidad" mayúscula. A través de un comunicado, la empresa informó que este es el segundo episodio de similares características en Jujuy en menos de 48 horas. Las repercusiones operativas son masivas:

Pasajeros afectados: Más de 1,200 personas debido a demoras y cancelaciones en cadena.

Acciones legales: La aerolínea analiza demandar a los responsables por los daños económicos y operativos causados.

Emiliano Endrizz | Foto: Prensa Gimnasia de Juju

Más allá del conflicto legal, el incidente deja al cuerpo técnico de Gimnasia de Jujuy sin un jugador clave para el partido de este domingo 12 de abril contra Agropecuario, en Carlos Casares. Mientras el equipo intenta enfocarse en lo futbolístico para la novena fecha de la Segunda División, el futuro profesional de Endrizzi queda en total incertidumbre bajo la custodia de la justicia argentina