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Fan de Mr. Iguana cae de balcón en Arena Xalapa durante función de lucha libre
Un momento de euforia durante una función de lucha libre terminó en un incidente que generó preocupación entre los asistentes, luego de que un aficionado cayera desde un balcón al intentar acercarse al luchador Mr. Iguana durante su entrada al ring en la Arena Xalapa, en Veracruz.
El hecho ocurrió la noche del jueves 19 de marzo, cuando el gladiador realizabasu entrada dentro del espectáculo. La situación rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde usuarios difundieron videos del incidente y cuestionaron las condiciones de seguridad dentro del recinto.
Así ocurrió la caída del fan durante la entrada de Mr. Iguana
De acuerdo con testimonios y reportes, varios aficionados se acercaron al luchador con la intención de saludarlo, grabar videos o tomarse fotografías. La emoción provocó una aglomeración desordenada en una zona elevada del recinto conocida como balcón.
En medio de empujones y movimientos bruscos entre los asistentes, un hombre perdió el equilibrio tras ser empujado por otro espectador y cayó hacia la parte inferior del recinto. La altura del balcón y la falta de control en la zona fueron factores clave en el accidente.
😱🏟️ Tremendo susto en Xalapa: un aficionado cayó desde la zona de balcón durante una función de lucha libre mientras buscaba un autógrafo de Mr. Iguana— adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 22, 2026
⚠️ El hombre terminó sobre equipo de sonido e iluminación, pero por fortuna solo presentó lesiones leves y no fue necesario… pic.twitter.com/OnaNEWwzht
El aficionado impactó contra equipo de iluminación y sonido colocado debajo del balcón, lo que generó momentos de tensión entre quienes presenciaron la escena. Algunos espectadores pidieron ayuda de inmediato, mientras otros intentaban comprender lo ocurrido.
Críticas por la atención y dudas sobre seguridad en eventos
A pesar del incidente, la función de lucha libre continuó con normalidad y no se reportó una suspensión inmediata del espectáculo. Esta decisión generó inconformidad entre algunos asistentes, quienes señalaron que la atención hacia la persona afectada tardó en llegar.
Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si el aficionado sufrió lesiones graves, ni se ha emitido un informe detallado sobre su estado de salud. La falta de información ha incrementado la incertidumbre en torno al caso.
El incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en eventos deportivos y de entretenimiento, especialmente en espacios donde la cercanía entre público y luchadores puede provocar situaciones de riesgo. Usuarios en redes sociales han exigido mejores protocolos para evitar este tipo de accidentes en el futuro.
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