Gennaro Gattuso se lamenta ante la eliminación de Italia: "No nos merecíamos esto"

Italia se queda por tercera vez consecutiva sin Copa del Mundo tras perder ante Boznia Herzegovina en el Repechaje Intercontinental en tanda de penales por 4-1. Los azzurri jugaron con 10 hombres desde el minuto 40 y no pudieron definir el pase desde los once pasos.

Gennaro Gattuso en la conferencia de prensa l AP

Gennaro Gattuso, el estratega del cuadro italiano, llegó entre lágrimas y visiblemente decaído a la conferencia de prensa al finalizar el partido. Gattuso destacó el dolor que sienten él y cada uno de los jugadores, pidió disculpas a la afición italiana por no haber logrado el objetivo.

No nos merecíamos esto. Demostramos pasión, jugamos con diez hombres desde el minuto 40. Estamos tristes, pero así es el futbol. Estoy orgulloso de mi equipo. Nos duele.

El ex del Napoli reconoció el esfuerzo de sus jugadores y rectificó que está completamente orgulloso del equipo. Afirma que hoy "si lo pinchan, no saldrá sangre, ya no siente nada".

Es una pena, pero así es el fútbol. Es un golpe duro. Estoy orgulloso de mis jugadores. Si alguien me pincha hoy, no sangrará, no saldrá nada. Me duele, pero no siento nada.

Italia dominó pero cayó ante Bosnia Herzegovina

Gennaro Gattuso dirigiendo a Italia l AP

Durante el partido, Moise Kean al minuto 15' puso el gol que ilusionaba a toda la nación italiana con volver al Mundial después de ocho años.

Italia dominó el encuentro hasta la expulsión de Alessandro Bastoni al minuto 40, el cuadro italiano se quedó con 10 hombres en el campo de juego y posteriormente la noche llegó para los azzurri.