Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Genoa junto a Johan Vasquez caen ante Udinese en la Serie A y se acercan a la Zona de Descenso
El equipo de Genoa donde milita el mexicano Johan Vasquez perdió ante el conjunto de Udinese poniendo al equipo en riesgo de descender. Ambos equipos necesitaban una victoria para alejarse de zona peligrosa por lo menos una jornada más.
Los Rossoblù se apropiaron del balón en los primeros minutos del partidos, siendo esto importante para buscar una ofensiva contudente que les permtiese tomar endebles en defensa a los rivales.
Udinese dejó abiertos los espacios en el medio sector pero mantuvo atrás una línea defensiva dificil de romper para la escuadra de Johan Vasquez. El equipo rojiazul no podía abrir el marcador.
El equipo del 'Il Vecchio Balordo' empezó a ser más contundente al ataque a partir del minuto 15, generando oportunidades más peligrosas que al inicio del partido. Aún con todo el arsenal al frente, el último toque no ayudó a Johan Vásquez y compañía a concretar el tan ansiado gol.
El primer tiempo culminó con domino del Genoa, con control del balón, profundidad y buen toque, el domimio era evidente por parte de los rojiazules pero la contundencia no les permitía cantar la anotación.
A pesar de todo el esfuerzo de los locales, al minuto 50' se marcó penal en favor de Udinese tras una supuesta mano pero tras la revisión en el VAR, la decisión fue anulada.
Udinese abre el marcador
No fue hasta el mInuto 65' que Ekkelenkamp por parte del conjunto Udinese anotó el primero del encuentro. La jugada se dio por un centro por derecha que en un principio fue rechazado por el arquero que salió mal y dejó el balón para el contraremate.
Johan Vasquez terminó saliendo de cambio y al poco tiempo, los visitantes sentenciaron el partido para un 2-0, resultado final. El gol definitivo fue por parte de Keinan Davis
Te puede interesar